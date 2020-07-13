به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در واکنش به درگیری مرزی میان جمهوری آذربایجان وارمنستان از نگرانی مسکو در این خصوص خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است مسکو نگرانی جدی خود پیرامون وخیم‌تر شدن اوضاع در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان را ابراز می‌دارد.

بیانیه مذکور در ادامه تأکید می کند که مسکو آمادگی خود را برای انجام اقدامات لازم در خصوص برقراری ثبات در منطقه اعلام می کند.

گفتنی است، حساب کاربری خبرگزاری فرانسه در توئیتر عصر دیروز در پیامی از درگیری در مرز دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش یورونیوز، در جریان درگیری مرزی میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان که ظهر یکشنبه روی داد، ۲ نظامی جمهوری آذربایجان کشته شده و ۵ نظامی دیگر مجروح شده اند.

تنش میان باکو و ایروان بر سر منطقه قره باغ از فوریه سال ۱۹۸۸ میلادی آغاز و به درگیری مسلحانه در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ میلادی منجر شد.