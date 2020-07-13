ساخت سد لاستیکی مطالبه مردم سرخ رود است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله فرزانه عصر دوشنبه در بازدید از سد لاستیکی سرخرود بر روند اجرای ساخت این سد تاکید و اعلام کرد این پروژه از اهمیت ویژه ای برای مردم منطقه برخوردار است و از مطالبات دیرین مردم سرخرود است.

فرزانه با اشاره به اهمیت آب برای اراضی شالیزاری منطقه افزود: برای رفع مشکلات کشاورزان و افزایش تولید محصولات زراعی راهی جز اجرای طرح‌های توسعه منابع آب نداریم. لذا همزمان با اجرای سد بزرگ هراز باید توجه ویژه ای به شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سدهای کوتاه از جمله سدهای لاستیکی و انحرافی صورت گیرد.

محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به اهداف سد لاستیکی سرخرود از جمله بهبود آبیاری ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سواحل چپ و راست رودخانه هراز گفت: با ایجاد این سد شرایط زیست محیطی بهبود، ظرفیت توریستی و تفریحی منطقه ارتقا یافته و با ایجاد مخزن تأخیری امکان برداشت آب از رودخانه برای کشاورزان مهیا می‌شود.

یخکشی گفت: علاوه بر تجهیز کارگاه، احداث کانال انحراف آب، احداث فرازبند و نشیب بند و اجرای کامل کاتاف، عملیات بتن ریزی کامل پلتفرم و حوضچه آرامش را در کف انجام دادیم که امیدواریم با خرید لاستیک و همچنین انجام باقیمانده کار شاهد استفاده از این سد در فصل زراعی سال آینده باشیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران پیشرفت این پروژه را ۶۵ درصد و هزینه انجام شده را تاکنون ۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه و پروژه‌های جانبی آن از جمله مهندسی رودخانه و دیواره سازی آن نیاز به ۱۰۰ میلیارد اعتبار دیگر است.