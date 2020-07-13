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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۲

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس:

ساخت سد لاستیکی مطالبه مردم سرخ رود است

ساخت سد لاستیکی مطالبه مردم سرخ رود است

نور- نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس ساخت سد لاستیکی سرخرود برای تامین آب منطقه را از مطالبات دیرینه مردم بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله فرزانه عصر دوشنبه در بازدید از سد لاستیکی سرخرود بر روند اجرای ساخت این سد تاکید و اعلام کرد این پروژه از اهمیت ویژه ای برای مردم منطقه برخوردار است و از مطالبات دیرین مردم سرخرود است.

فرزانه با اشاره به اهمیت آب برای اراضی شالیزاری منطقه افزود: برای رفع مشکلات کشاورزان و افزایش تولید محصولات زراعی راهی جز اجرای طرح‌های توسعه منابع آب نداریم. لذا همزمان با اجرای سد بزرگ هراز باید توجه ویژه ای به شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سدهای کوتاه از جمله سدهای لاستیکی و انحرافی صورت گیرد.

محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به اهداف سد لاستیکی سرخرود از جمله بهبود آبیاری ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سواحل چپ و راست رودخانه هراز گفت: با ایجاد این سد شرایط زیست محیطی بهبود، ظرفیت توریستی و تفریحی منطقه ارتقا یافته و با ایجاد مخزن تأخیری امکان برداشت آب از رودخانه برای کشاورزان مهیا می‌شود.

یخکشی گفت: علاوه بر تجهیز کارگاه، احداث کانال انحراف آب، احداث فرازبند و نشیب بند و اجرای کامل کاتاف، عملیات بتن ریزی کامل پلتفرم و حوضچه آرامش را در کف انجام دادیم که امیدواریم با خرید لاستیک و همچنین انجام باقیمانده کار شاهد استفاده از این سد در فصل زراعی سال آینده باشیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران پیشرفت این پروژه را ۶۵ درصد و هزینه انجام شده را تاکنون ۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه و پروژه‌های جانبی آن از جمله مهندسی رودخانه و دیواره سازی آن نیاز به ۱۰۰ میلیارد اعتبار دیگر است.

کد مطلب 4973284

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