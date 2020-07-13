تعداد مبتلایان کرونا در زنجان به ۲۲۴۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۲۲۴ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: ۶۵۹ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته پنج نفر در استان زنجان بر اثر ابتلای به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون ۲۲۱ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۶ نفر از بیماران مبتلا به کرونا بهبودیافته اند، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز یک‌هزار و ۷۹۴ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۶ هزار و ۹۴۰ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.