پیش فروش تلگرامی سکه شگرد کلاهبردار اینترنتی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: با ارائه مرجوعه قضائی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پیش فروش سکه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی عنوان داشت: شاکی قصد پیش خرید سکه داشته که با کانالی در تلگرام مبنی بر پیش فروش تضمینی سکه مواجه می‌شود، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز اما پس از دو روز و قبل از دریافت سکه کانال مربوطه در حالی حذف می‌شود که هیچ اطلاعاتی جهت تماس با فروشنده جعلی در اختیار نداشته است.

رئیس پلیس فتای اصفهان تاکید کرد: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را کسب منافع مالی از طریق پیش فروش سکه در صورتیکه هیچ کالایی برای فروش در اختیار نداشته عنوان کرد، نهایتاً پرونده تکمیل و جهت انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی توصیه کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی مکان امنی برای دریافت خدمات، داد و ستد کالا و خریدهای اینترنتی نمی‌باشد چه بسا بسیاری از افراد سودجویی که قصد کلاهبرداری را دارند در شبکه‌های اجتماعی غیربومی فعالیت می‌کنند، بنابراین شهروندان باید پس از رؤیت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی را به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند.

مرتضوی خاطر نشان کرد: مجرمان سایبری با ادعای اینکه عامل فروش سکه یا ارز اینترنتی و دارای نمایندگی از بانک مرکزی می‌باشند، با ثبت‌نام پیش فروش سکه، ارز و … زیر قیمت بازار و تحویل فوری، مبالغ هنگفتی از شهروندان کلاهبرداری کرده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوی خریداران نمی‌باشند.