کشف بیش از ۹۱ هزار عدد ماسک قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان همدان حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی شهید زارعی به یک دستگاه کامیون ترانزیتی که از یکی از استان‌های مجاور به مقصد تهران در حال حرکت بود، مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی‌های اولیه از کامیون مشخص شد خودرو حامل ماسک است و راننده که مدارک قانونی به همراه نداشت با خودرو حامل اموال مکشوفه به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: پس از تخلیه و شمارش از این کامیون ۹۱ هزار و ۸۶۰ عدد ماسک فیلتر دار N ۹۵ و دو هزار و ۵۹۰ ثوب البسه بیمارستانی و روپوش جراحی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال ارزیابی شده است، عنوان کرد: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.