۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی ایوان طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید عالی پور اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع دو مورد آتش سوزی در منطقه گاو مهر بخش زرنه و روستای گاوسوار از توابع شهرستان ایوان، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: برابر گزارش ماموران اعزامی هفت هکتار از مزارع کشاورزی منطقه گاومهر بخش زرنه که زیر کشت گندم بوده، چهار هکتار از مراتع ملی و سه هکتار از پس ماند محصولات کشاورزی (پیچر) در روستای گاوسوار به علت نامعلومی طعمه حریق شده است.

عالی پور تصریح کرد: با تلاش ماموران و یگان‌های امدادی و اهالی محل آتش سوزی مهار و از سرایت بیشتر آن به مزارع اطراف جلوگیری شد.

سرهنگ عالی پور با بیان اینکه علت وقوع حادثه توسط ماموران انتظامی در دست بررسی است، از شهروندان خواست: با توجه فصل گرما و خشک بودن مراتع و مزارع هنگام حضور در دامان طبیعت جوانب احتیاط را رعایت کنند تا حاصل زحمات یک ساله کشاورزان این چنین طعمه حریق نشود.