  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۱

فرمانده انتظامی ایوان:

۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی ایوان طعمه حریق شد

۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی ایوان طعمه حریق شد

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایوان گفت: ۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی و مراتع در این شهرستان طعمه حریق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید عالی پور اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع دو مورد آتش سوزی در منطقه گاو مهر بخش زرنه و روستای گاوسوار از توابع شهرستان ایوان، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: برابر گزارش ماموران اعزامی هفت هکتار از مزارع کشاورزی منطقه گاومهر بخش زرنه که زیر کشت گندم بوده، چهار هکتار از مراتع ملی و سه هکتار از پس ماند محصولات کشاورزی (پیچر) در روستای گاوسوار به علت نامعلومی طعمه حریق شده است.

عالی پور تصریح کرد: با تلاش ماموران و یگان‌های امدادی و اهالی محل آتش سوزی مهار و از سرایت بیشتر آن به مزارع اطراف جلوگیری شد.

سرهنگ عالی پور با بیان اینکه علت وقوع حادثه توسط ماموران انتظامی در دست بررسی است، از شهروندان خواست: با توجه فصل گرما و خشک بودن مراتع و مزارع هنگام حضور در دامان طبیعت جوانب احتیاط را رعایت کنند تا حاصل زحمات یک ساله کشاورزان این چنین طعمه حریق نشود.

کد مطلب 4973303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها