۸ طرح اشتغالزایی در چرداول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه با حضور فتاحی فرماندار چرداول، رحیمی معاون عمرانی و بخشداران مرکزی، زاگرس و شباب تعداد هشت طرح اشتغالزایی و مشاغل خانگی افتتاح شد.

برای راه اندازی این طرح‌ها اعتباری ۳۲۰ میلیون تومانی با اعطای تسهیلات کم بهره به مددجویان هزینه شده است.

همچنین به مناسبت هفته بهزیستی تعداد هفت واحد مسکن مددجویان تحت حمایت بهزیستی با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با حضور فرماندار چرداول و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

فرماندار شهرستان چرداول همچنین از پروژه سنگ فرش معابر شهر بلاوه بازدید کرد. به گفته شهردار این شهر جهت احداث این پروژه اعتباری سه میلیارد ریالی هزینه شده است.