آمادگی ریاض برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، عربستان سعودی امروز دوشنبه آمادگی خود را برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر با عراق و آغاز تبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرد.

یک منبع آگاه اعلام کرد که عربستان سعودی آمادگی خود را برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر با عراق و آغاز روند تبادلات تجاری میان عراق و عربستان ابراز کرده است.

این منبع خاطرنشان کرد که این تصمیم عربستان همزمان با نزدیک بودن سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به عربستان صورت گرفته است.

در اردیبهشت ماه گذشته محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در گفتگوی تلفنی از مصطفی الکاظمی برای سفر به ریاض دعوت به عمل آورده بود. موعد سفر الکاظمی به عربستان هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.