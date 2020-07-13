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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۴۰

در آستانه سفر الکاظمی به عربستان رخ می دهد؛

آمادگی ریاض برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر با عراق

آمادگی ریاض برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر با عراق

ریاض در آستانه سفر نخست وزیر عراق به عربستان از آمادگی برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر و آغاز تبادلات تجاری میان دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، عربستان سعودی امروز دوشنبه آمادگی خود را برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر با عراق و آغاز تبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرد.

یک منبع آگاه اعلام کرد که عربستان سعودی آمادگی خود را برای گشودن گذرگاه مرزی عرعر با عراق و آغاز روند تبادلات تجاری میان عراق و عربستان ابراز کرده است.

این منبع خاطرنشان کرد که این تصمیم عربستان همزمان با نزدیک بودن سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به عربستان صورت گرفته است.

در اردیبهشت ماه گذشته محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در گفتگوی تلفنی از مصطفی الکاظمی برای سفر به ریاض دعوت به عمل آورده بود. موعد سفر الکاظمی به عربستان هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

کد مطلب 4973311

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    نظرات

    • جعفر تیموری IR ۰۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      عراقی ها اگه ذره ای وجدان و غیرت عربی و اسلامی در وجودشان باشد باید عربستان را تحریم کنند و رابطه شان با این خبیث را قطع کنند.ولی متاسفانه چون الکاظمی دست نشانده آمریکاست عکس خواسته های مردم عمل میکنه

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