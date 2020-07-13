ترکیه خواستار استرداد ۸۰۷ عضو وابسته به جریان گولن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دادگستری ترکیه از ۱۰۵ کشور شامل آمریکا، آلمان، رومانی و بلژیک درخواست کرد تا ۸۰۷ عضو وابسته به جریان گولن را به این کشور بازگرداند.

بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی ترکیه، آنکارا ۸۵۶ درخواست استرداد را در ارتباط با این ۸۰۷ نفر ارسال کرده است. در این میان، درخواست استرداد ۱۵۶ عضو فتو برای آمریکا و ۲۵۷ درخواست به اروپا فرستاده شده است.

گفتنی است در پی کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در ترکیه آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به واشنگتن ارائه کرده است.

دولت ترکیه «فتح الله گولن» که هم اکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد را مغز متفکر کودتای جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور دانسته و تلاش‌های بسیاری را برای استرداد وی از آمریکا به انجام رسانده؛ اقداماتی که تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته است.