اوقاف قزوین آماده افراز زمین های با مالکیت کمتر از سه دانگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی در جلسه بررسی مسائل وقفی شهرستان آوج که عصر دوشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: اگر جان و مال خود را در اختیار خداوند و یا راه خیر و انسانیت قرار دهیم جاودانه می‌شود.

وی بیان کرد: مال اگر در راه خیر و گشایش مشکلات نیازمندان هزینه شود ماندگار شده و با برکت می‌شود و اجر اخروی نیز به دنبال خواهد داشت.

مجیدی تصریح کرد: وقف صدقه جاری است که موجب ارائه خدمات رفاهی و اقتصادی می‌شود و امروز این سنت حسنه به خوبی در جامعه نهادینه شده و توانسته برخی از مشکلات محرومان را حل کند.

وی گفت: با حضور مستمر در روستاها و بازدید میدانی از اراضی موقوفات شهرستان آوج نسبت به ساماندهی این سرمایه‌های وقفی اقدام کرده ایم تا از درآمدهای املاک وقفی برای نیازمندان هزینه کنیم.

مجیدی اضافه کرد: اوقاف مدافع حقوق مردم است و این حریم را حفظ می‌کند اما دست اندازی به حقوق اوقاف متعدد صورت می‌گیرد که رسالت ما صیانت از این اموال است.

مدیرکل اوقاف استان قزوین اظهار داشت: با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی در یک ذهنیت غلط هنوز برخی این سنت حسنه را در ردیف مشکلات می‌دانند و آن را مانعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌کنند که این نگاه ظلم به وقف است.

وی گفت: شاید عملکرد ما مدیران ایراد داشته باشد اما نباید اجازه دهیم برخی باورها و عقاید اشتباه که ناشی از بی اطلاعی و نا آگاهی به وقف و قوانین قانونی و احکام شرعی این سنت حسنه را زیر سوال ببرد.

حجت الاسلام مجیدی یادآور شد: واقف در چارچوب معین شرعی و قانونی از مال خود گذشته تا در همان حدود معین شده نیت خیرخواهانه خود را جاری کند و ما ملزم به اجرای آن هستیم.

وی بیان کرد: هر روستا و شهری که سهم وقف و موقوفات در آن کمتر از ۳ دانگ باشد برای افراز آن آمادگی داریم و ائمه محترم جمعه، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراها و شهرداری‌ها به عنوان نماینده اداره اوقاف می‌توانند این اراضی را شناسایی کرده و برای افراز به اداره اوقاف استان معرفی کنند.

مجیدی بیان کرد: در شهرستان آوج ۱۹ امامزاده و بقعه متبرکه و ۱۲۰ موقوفه وجود دارد.

در ادامه حجت الاسلام هاشمی امام جمعه شهرستان آوج گفت: یکی از اعمالی که طبق فرمایش حضرت رسول (ص) همیشه ثمره و نتیجه آن به انسان می‌رسد وقف به عنوان صدقه جاریه است.

وی افزود: وقف از سنت‌هایی است که جایگاه والایی در اسلام دارد و همگی موظف به ترویج سنت حسنه وقف و عمل به نیت واقفان هستیم.

حجت ااسلام هاشمی ادامه داد: در کنار حفظ حقوق واقف هرگز مجاز نیستیم حقوق بیش از حد شرع و قانون وقف را از مردم دریافت کنیم.

امام جمعه آوج گفت: افتتاح دفتر اوقاف و امور خیریه در شهرستان آوج از کارهای خوبی است که می‌تواند به ساماندهی امور وقفی کمک کند.

در ادامه دفتر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آوج افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

