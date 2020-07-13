طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در سفره خانه های ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمشید پور اظهار کرد: در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، پلمپ اماکن عرضه و استعمال مواد دخانی غیر بهداشتی به خصوص قلیان سراها و قهوه خانه‌های سنتی سطح شهر توسط ماموران انتظامی اداره نظارت بر اماکن عمومی مرکز استان انجام شد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی ضمن هماهنگی لازم با مرجع قضائی از ۱۰ واحد صنفی و عرضه مواد دخانی و سفرخانه در سطح شهر ایلام بازدید کردند، افزود: به چهار واحد تذکرات لازم در خصوص رعایت مسائل بهداشتی داده شد، از یک واحد نیز تعهدات لازم اخذ، پنج واحد عرضه مواد دخانی و قلیانی غیرمجاز پلمب و بالغ بر ۲۳۰ حقه قلیان جمع آوری شد.

سرهنگ جمشید پور ضمن تشکر از اعتماد و همکاری خوب مردم با پلیس، تصریح کرد: هدف پلیس تأمین امنیت، آرامش و سلامت شهروندان است.