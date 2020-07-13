روند ابتلا به کرونا در خرمشهر رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله سلمان زاده عصر امروز در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در سالن جلسات فرمانداری خرمشهر اظهار کرد: بیماری کووید ۱۹ بزرگترین معضل در دنیا است و تلاش برای کنترل و قطع زنجیره بیماری کووید ۱۹ باید ادامه یابد و مجموعه اقدامات برای کنترل این بیماری به صورت همزمان انجام شود چرا که قبل از این موارد بازگشت وضعیت قرمز از سفید در مناطق مختلف مشاهده شده است.

وی، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک را ساده‌ترین اقدام در کنترل بیماری کووید ۱۹ دانست و گفت: ادارات و ارگان‌های دولتی و خصوصی استفاده از ماسک برای وارد شدن را الزامی کنند و حتماً به کارمندان مبتلا اجازه استراحت دهند.

سلمان زاده، مخالفت خود را در خصوص ورود اتباع غیر ایرانی از مرز شلمچه برای انجام مقاصد غیر تجاری، اعلام کرد و گفت: ورود اتباع به محدوده شهری در قالب موارد درمانی یا تحصیلی و دیگر موارد به دانشکده علوم پزشکی آبادان اطلاع داده نشده است و با این نحوه تردد در شرایط فعلی مخالفم.

وی افزود: باید برای ورود به اتباع به شهر گواهی نامه‌های سلامت به روز ارائه شود و مأموران گذرنامه در زمان ورود پس از تأیید این گواهینامه‌ها اجازه ورود دهد در کل خواهش می‌شود از تردد مردم عادی در این شرایط جلوگیری شود.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر در این جلسه از فعالیت ۲۰۰ مراقب سلامت برای کنترل بیماری کرونا در خرمشهر خبر داد و افزود: این تعداد نیرو به جز پزشکان هستند و از ۸۵ تا ۹۰ موارد با مراجعه حضوری به در منزل مبتلایان که برای آنها قرنطینه خانگی تجویز شده است مراجعه و از آنها برای خارج نشدن از منزل تعهد گرفته شده است.

پرویز میرزایی به ابتلای مادران باردار به کووید ۱۹ به عنوان یکی از گروه پر خطر اشاره کرد و گفت: از ۱۰۰ درصد موارد مادران باردار مراقبت مداوم صورت می‌گیرد و تا کنون ۱۱ مورد مثبت مادران باردار گزارش شده که مورد مرگی در میان مادران باردار و کودکان وجود نداشته است.

وی همچنین از انجام ۷۱۰ مورد پملب واحد صنفی در خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: ۹ هزار و ۷۱۴ مورد بازدید عمومی انجام شده است که از این میان ۷۱۰ واحد صنفی که پروتکل‌ها را رعایت نکردند پملب شدند و ۸۴ پرونده نیز برای صدور دستور تعطیلی به دادگستری معرفی شده است و در همین راستا سه جایگاه پمپ بنزین نیز در خرمشهر پلمپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی خرمشهر در این نشست گفت: به جز ورود مورد جهانگردی سایر موارد از جمله درمان تحصیل و اقامت بلامانع است و بر همین اساس در این چند روز گذشته بر اساس آمار پلیس گذرنامه شلمچه، شمار موارد ورود خارجی ۷۸ مورد و خروج اتباع خارجی ۱۷ مورد بوده است.

