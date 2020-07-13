به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز و پس از یک روز استراحت برگزار شد.

* پیش از شروع تمرین همه بازیکنان و اعضای تیم تست کرونا دادند. قبل از آغاز تمرین گل‌محمدی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد.

* دروازه‌بان‌ها زیر نظر داوود فنایی تمرینات ویژه‌ای را انجام دادند. بعد از گرم کردن، انجام حرکات کششی زیر نظر بدنساز تیم در دستور کار قرار گرفت. فوتبال تحت فشار در دو گروه و در دو بخش از زمین بخش بعدی تمرین بود.

* در پایان نیز فوتبال درون تیمی انجام شد و بازیکنان در قالب دو تیم قرمز و سفید مقابل هم قرار گرفتند.

* شجاع خلیل‌زاده به دلیل آسیب دیدگی جزئی از ناحیه مچ با تشخیص کادر پزشکی امروز تمرین نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۱ پنجشنبه هفته جاری با فولاد خوزستان در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر بازی می‌کند.