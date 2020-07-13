درآمد های پایدار شهرداری قدس باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مختاری ظهر دوشنبه در جلسه کمیته درآمد شهرداری قدس که با حضور مدیران شهری برگزار شد به وضعیت درآمدی بخش‌های مختلف شهرداری و راهکارهای تأمین منابع و افزایش درآمد به منظور ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان و توسعه و آبادانی شهر پرداخت و اظهار داشت: شهرداری برای ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر باید ابتدا طرح و ایده‌های کارشناسی شده خوبی جهت ارتقا و افزایش در آمدهای پایدار خود داشته باشد.

مختاری افزود: نقش مشارکت شهروندان در این زمینه پر رنگ است و با تعامل خوب و حداکثری شهروندان به ویژه مودیان مالیاتی با شهرداری می‌توان برنامه‌های خوبی را جهت رشد و توسعه شهر در دستور کار قرار داد.

شهردار شهر قدس گفت: با توجه به اینکه هزینه‌ها به دلیل نوسانات ارزی و رشد قیمت‌ها افزایش یافته و درآمدهای شهرداری به واسطه رکود اقتصادی موجود کمتر شده است در این شرایط می‌بایست همچون گذشته درآمدهای موجود به شکل هدفمند هزینه شده و در آمدهای پایدار را تا حد ممکن تقویت نمود.

وی به طرح‌های تشویقی شهرداری قدس در زمینه دریافت عوارض شهری اشاره کرد وعنوان داشت: به دلیل وضعیت اقتصادی موجود نه تنها هیچ گونه فشاری از سوی شهرداری بابت دریافت عوارض شهری اعمال نشده است، بلکه تسهیلات و تخفیف‌های خوبی نیز در این زمینه ارائه می‌شود، بنابراین شهروندان می‌توانند با پرداخت عوارض شهری از طرح‌های تشویقی خوبی که بدین منظور اعلام عمومی شده است، برخوردار شوند.