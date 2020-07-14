سیل به روستاهای زاچ و داربست خسارتی وارد نکرده است/اسکان موقت بود

رضا مدرس درگفتگو با خبرنگار مهر در تشریح خدمات رسانی به روستاهای زاچ و داربست در شهرستان بشاگرد بعد از سیلاب دی ماه سال ۹۸ بیان داشت: سال ۹۸ شرق هرمزگان دچار یک فرآیند سیلابی شد که ماحصل آن خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی برخی از مردم در حوزه شهرستان جاسک و برخی در حوزه بشاگرد ایجاد شد.

وی عنوان کرد: در حوزه کمک رسانی با توجه به اینکه دو روستا از شهرستان بشاگرد به جهت انسداد مسیرشان ناشی از سیلابی شدن رودخانه در حد فاصل آنها از شهرستان سیریک بود پیشنهاد هلال احمر و مردم محلی این بود به جای امداد رسانی از طریق پروازهای بالگردی، کمپ موقت ۱۰ تا ۱۵ روزه در زمان سیلاب تعبیه شود و مردم در این مدت زمانی که مسیر سیلابی نشأت گرفته از سیلاب رودخانه است باز شود به روستا برگردند.

مدرس خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در موضوع دو روستای زاچ و داربست وجود دارد و موضوع به اتفاقات سیلاب سال ۹۸ وصل می‌شود، خانه‌ها و ساختار روستائیانی که در منطقه زاچ و داربست بودند، آنها دچار مسیر سیلابی و یا وقوع سیلاب نشدند. اصلاً آسیب جدی ندیدند. مستندات وجود دارد و مردم روستا هم گواه این مدعای عدم وجود خسارت در روستاهای زاچ و داربست هستند. مدرسه، مسجد و سایر امکانات زیربنایی دارند و خانه‌ها دارای استحکام است. از منظر سیلاب و توپوگرافی که در منطقه وجود دارد، جائیکه در آن اسکان داشتند دچار سیلاب نشدند.

طبق مستندات موجود هیچ خسارتی ناشی از سیل به روستاهای زاچ و داربست وارد نشده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان در پاسخ به این سوال که روستاییان چرا به نقطه دیگری رفته اند، اگر این رفتن درست نبوده ضعف در چه حوزه ایی است که نتوانسته اند مردم را به روستا برگردانند، اظهارداشت: نکته مهم این است اساس انتقال و جابجایی آنها در کوتاه مدت رساندن امکانات امدادی مناسب در مدت زمان اسکان موقت و سیلاب است که در منطقه جاسک بین ۱۰ تا ۱۵ روز بود. اما پس از پایان یافتن مدت زمان شرایط بحرانی به بهسازی و نوسازی خسارت‌های ناشی از سیل ورود کردیم.

مدرس اضافه کرد: در حوزه شهرستان جاسک روستاهایی که در معرض سیلاب بودند پس از اتمام اسکان موقت، بهسازی توسط نیروهای جهادی، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و دولت زیر پرچم قرارگاه انقلاب اسلامی اغازکردند و مردم به خانه‌های خودشان بازگشتند. الان مردم از نعمت ساختمان جدید، داک های حفاظتی برای پیشبرد و حفاظت از حوادث آینده برخوردار هستند.

وی در مورد اینکه چه تعداد جمعیت در دو روستای زاچ و داربست هستند، خاطرنشان کرد: روز اول اسکان موقت ۳۵ چادر درخواست شد و سپس ۵۰ چادر دیگر هم درخواست شد. طبق اعلام آمار سرشماری ۸۶ خانوار در این دو روستا ساکن بودند. در زمان وقوع سیلاب در بشاگرد تمامی مردم دو روستای زاچ و داربست خانه‌های مستحکم داشتند اما در زمان انتقال به پایین دست ۸۶ چادر به آنها اختصاص یافت. با کمک تمامی ارگان‌های امدادرسان تمامی امکانات از جمله آذوقه، سرویس‌های بهداشتی و حمام حتی نانوایی برپا شد.

مدرس با طرح این سوال که ماهیتاً چرا مردم این دو روستا درخواست جابجایی داشتند، ادامه داد: محل قرارگیری دو روستای زاچ و داربست به گونه‌ای است که از یک طرف به شهرستان بشاگرد و از طرف دیگر به شهرستان سیریک نزدیک است و از این دو مسیر ارتباط بگیرند. ارتباطی که در روستای بشاگرد است طولانی و رودخانه‌های زیادی در مسیر قرار دارد و پس از بارندگی‌ها مسیر مسدود خواهد شد. در حوزه شهرستان سیریک دو رودخانه بزرگ قرار دارد که درحقیقت اینها را دچار دردسری کرده بود که برای حل این مشکل در سیلاب سال ۹۸ آنها رو به صورت موقت جابجا کردیم.

وی تاکید کرد: طبعاً برای جابجایی روستاهای در معرض خطر دستورالعملی وجود دارد که بنیاد مسکن، وزارت کشور و آب منطقه‌ای ورود می‌کنند و بر اساس دستورالعمل شرایط و شروط را بررسی می‌کنند. پس الان در شرایط کنونی ۸۶ خانوار روستاهای زاچ و داربست دارای خانه‌های مستحکم در روستا هستند.

مردم روستاهای زاچ و داربست خواستار انتزاع از بشاگرد و الحاق به سیریک دارند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در خصوص تأیید مکان فعلی که به عنوان اسکان موقت در نظر گرفته شده بود، افزود: علت ماندگاری شش ماهه مردم زاچ و داربست در محل اسکان موقت این است که اصرار دارند در همین محلی که الان به عنوان اسکان موقت حضور دارد و می‌بایست بعد از اتمام شرایط اضطرار به روستای اصلی خود بر می‌گشتند به دلیل دسترسی بهتر به شهرستان سیریک روستاهای زاچ و داربست از شهرستان بشاگرد منتزع و به سیریک الحاق یابد.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا به لحاظ فنی امکان استقرار دائمی مردم در مکان فعلی امکان پذیر هست یا نه»، بیان کرد: دو رویکرد وجود دارد، ابتدای کار شرایطی که بر اساس آن درخواست جابجایی صورت گرفته دوباره برای ساکنان کمپ موقت متصور نباشیم. یعنی خانه‌هایی دارند که در معرض سیلاب نیست، آنها را جابجا نکنیم که در معرض سیلاب باشند. این اولین سوالی است که وجود دارد. شرکت سهامی آب منطقه‌ای متولی این کار است. در هر دو موضوع نظر قطعی داده است که اگر مکان اسکان موقت اگر بخواهد دائم بشود مخاطرات جانی برای ساکنان زاچ و داربست خواهد داشت.

به گفته مدرس، با توجه به اصرارهایی که ساکنان مستقر در کمپ موقت داشتند پیشنهادهای دیگر از طرف بنیاد مسکن ارائه کردیم که در نزدیکی جاده میناب - جاسک که دسترسی بهتر دارد و زیرساخت‌ها راحت تر ایجاد شود مستقر شوند. به دلیل اجتماعی که در آن منطقه وجود داشت، رضایت به جابجایی در محل کارشناسی شده فنی نداشتند و اصرار دارند در مکانی که فعلاً اسکان موقت دارند به هر قیمتی ساکن شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در پاسخ به این سوال که «مگر می‌شود با رضایت فرد یا افرادی جابجایی صورت بگیرد یا حتی نگیرد؟» اظهارداشت: ماحصل اتفاقاتی که الان شاهد آن هستیم و مصاحبه‌هایی که صورت می‌گیرد همین است. ما از منظر حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی در خصوص حفظ جان مردم تعهداتی داریم. بحث ما بر این موضوع است که اگر در جای فعلی اسکان دائم شود امکان مخاطرات جانی به خاطر سیلابی بودن مسیر برای مردم وجود دارد.

آمار کنونی ساکنان در کمپ موقت ۱۶۰ خانوار است در حالی جمعیت دو روستا ۸۶ خانوار است!

وی تصریح کرد: اصرار دولت از نظر فنی بنیاد مسکن و آب منطقه‌ای این است که این فرآیند و دائمی شدن اسکان مخاطراتی دارد. از منظر اجتماعی مردم آن منطقه به دلایل مختلف که بخشی قومی و بخشی اجتماعی است در حوزه الحاق به شهرستان سیریک مصر هستند که از یک محدوده جغرافیایی خاصی دور نشوند. تصمیم گیری که چند روز پیش انجام شده است. برای اینکه مردم را در همین منطقه اسکان بدهیم ضرورت دارد یک ساماندهی رودخانه و ایجاد سد خاکی کوتاه صورت بگیرد. اگر این فرآیند در شورای برنامه ریزی مصوب شود. ساختار فنی مهندسی را تقدیم شورای برنامه ریزی خواهیم کرد و ملاحظات اجتماعی هم مطرح می‌شود. اگر مقرر بر این باشد که آن افراد در همین منطقه حضور داشته باشند ما از نظر فنی مهندسی ضرورت دارد برای حفظ جان آنها هزینه‌های هنگفتی در حوزه سیل بند، ساماندهی رودخانه و اقدامات تأمینی در خصوص کنترل سیلاب انجام بدهیم. که هزینه‌ای که اگر بخواهد صورت بگیرد به لحاظ سرانه اسکان ببینیم ساختار آن نیازمند یک توجه ویژه دارد.

مدرس خاطرنشان کرد: بالغ بر ۳۰ جلسه با حضور ارکانی که در روستاهای زاچ و داربست وجود داشت اعم از شورای اسلامی، دهیاری و ریش سفیدان برای بازگشت به منازل روستایی خودشان انجام شد. از ۸۶ روستایی که قرار بود در زمان اضطرار از روستا به کمپ منتقل شوند طبق آمار الان ۱۶۰ خانوار وجود دارد!

وی در پاسخ به این سوال که آیا این برداشت صحیح است که خانوارهایی از جاهای دیگر به این کمپ آمده باشند؟ بیان داشت: وقتی تعداد خانوار مشخص وجود دارد و ساماندهی ما بر مبنای دو فرآیند خانه بهداشت که متولی سلامت است و آمار سرشماری است خدمات دهی ما برای ۸۶ خانوار بوده است به طبع باید مسئولیت جان افراد در آینده به جهت استقرار آنها در این محل را مرجعی بپذیرد. ما از نظر فنی موضوعات فنی را بیان می‌کنیم. ارشاداتی که به مردم باید صورت بگیرد انجام شده و ماحصل آن تصمیم حاکمیتی است که باید در شورای برنامه ریزی با ملاحظات فنی و مهندسی و اجتماعی گرفته شودو.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: آب، برق، مدرسه و همه فضایی که برای زیست این ۸۶ خانوار وجود داشته باشد در دو روستای زاچ و داربست وجود دارد. اما بواسطه اینکه ما هم اعتقاد داریم باید کمک کنیم و سکونتگاه ایمن مناسب خوب داشته باشیم بر آن مبنا تلاش داریم یک سکونتگاه مهندسی بدور مخاطرات ایجاد کنیم. نقطه سومی که از طرف بنیاد مسکن پیشنهاد شده است از محل اسکان موقت ۵ کیلومتر فاصله دارد. که هزینه رسیدن به آن منطقه دو سوم هزینه ایی است که اگر اینها بخواهد در مکان فعلی استقرار دائم داشته باشند. پیش بینی ما تقریباً ۵۰ میلیارد تومان است که بتوانیم آبرسانی کنیم و سیل بندها احداث شود که در سیر ۵۰ ساله دوام بیارود.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا منطقی هست که این هزینه شود در حالی که روستای زاچ و داربست آماده است و چه منطق حاکمیتی این موضوع را توجیه می‌کند»، عنوان کرد: هیچ منطقی توجیه نمی‌کند. دلیلی که وجود دارد و خیلی‌ها از ما گله مند هستند که چرا تصمیم قاطع نمی‌گیرید. تصمیم ما از اول مشخص بوده است. مردم برای زیست خودشان می‌توانستند بعد از اتمام دوران اضطرار سیل به خانه‌هایشان برگردند. اگر تعلیلی در دستگاه‌های اجرایی در فراهم آوردن موضوعات زیستی آنها بوده تکذیب نمی‌کنم. اما قابل حل است و راه که مهم هست در حال بازسازی است.

مدرس افزود: هفته آینده موضوع در شورای برنامه ریزی مطرح خواهد شد. ساختار فنی ما آماده است و شورای برنامه ریزی ظرف ۱۴ روز آینده تعیین و تکلیف خواهد کرد نه از این جهت که مردم آنجا بلاتکلیف هستند. ۸۶ خانوار روستاهای زاچ و داربست مشخصاً محل زیست دارند. تکلیف چگونگی محل جابجایی بواسطه اینکه در معرض خطر هستند مشخص خواهد شد. لذا از تمامی ذی نفوذانی که در این پرونده در حال کار هستند. ابتدا موضوعات کارشناسی مبتنی بر جان مردم را انجام دهند. در نظر داشته باشیم که تمامی امکانات زیستی برای مردم در روستاهای خودشان فراهم است و حق بدهید که ما تصمیمی نگیریم که یکسال بعد با یک بارندگی دوران بازگشت ۶۰ ساله جان مردم در محل کنونی به خطر بیفتد. در آن زمان بنده چه پاسخی به عنوان متولی فنی و عمرانی به مردم خواهم داشت زمانی که تصمیمی مبتنی بر احساس داشته باشم.