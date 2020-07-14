خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روز گذشته سالروز سفر دوم حسن روحانی به خراسان شمالی بود. سفری که به گفته مسئولان استانی دستاوردهای زیادی را برای استان به ارمغان آورد؛ از افتتاح طرح‌ها گرفته تا کلنگ زدی تعدادی پروژه.

در ۲۳ تیرماه سال گذشته ۱۳۲ پروژه در قالب ۳۰ طرح در بخش‌های زیرساختی و خدماتی از جمله راه و سدسازی، صنعتی، کشاورزی و بهداشتی، به طور متمرکز مورد بهره برداری قرار گرفت. برای این طرح‌های بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده بود. اما در شرایطی دولت فعلی این پروژه‌ها را دستاورد خود اعلام می‌کند که اکثر آنان پیش از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده بود.

به عنوان نمونه افتتاح ۲ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان را می‌توان نام برد. درحالی دولت دوازدهم این پروژه را یکی از افتخارات خود عنوان می‌کند که آغاز آن به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد. این پروژه در سال ۹۰ تا ۹۲ به سهام عدالت واگذار شد و در نتیجه پیمانکاران از نیروگاه خارج شدند و در بهره برداری از آن ۲ سال تأخیر ایجاد شد.

کارخانه تولید شمش آلومینیوم جاجرم دیگر موردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. این پروژه نیز درحالی در سال ۹۸ به بهره برداری رسید که کلنگ آن در سال ۸۶ بر زمین خورد و تا ابتدای آغاز به کار دولت روحانی پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی داشت.

شغل‌هایی که پنهان است

بر اساس اعلام دولت با بهره برداری از این ۱۳۲ پروژه، حدود ۱۲ هزار شغل مهیا شد. مشاغلی که مردم در زندگی خود حس نکردند. این را مسعود خدایی، فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد بجنورد به خبرنگار مهر می‌گوید. او معتقد است یا این اعداد موهوم بوده و یا واقعیت داشته اما افراد حاضر در این مشاغل پیش از افتتاح مشخص شده بودند.

وی می‌افزاید: از سال ۹۷ فارغ التحصیل شده‌ام و پیوسته به دنبال کار می‌گردم. من این ۱۲ هزار شغل را ندیدم. امیدوارم دیگر جوانان استان از آن بهره برده باشند.

اما با حضور رئیس جمهور در خراسان شمالی توافق نامه‌هایی نیز به امضا رسید. بر این اساس ۲۸ توافق در قالب ۱۷ تفاهم نامه با حجم سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان به امضا رسید.

کلنگ‌هایی که بر زمین خورد و در نیامد

همزمان با سفر کاروان دولت به خراسان شمالی، تفاهم نامه همکاری برای اجرای زیرساخت‌های پنج ناحیه صنعتی در این استان نیز با هدف ایجاد بسترهای صنعتی و توسعه صنایع کوچک به منظور محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار به امضا رسید که مقرر شد این نواحی صنعتی روستایی در مدت ۳ سال در شهرستان‌های اسفراین، فاروج، مانه و سملقان و راز و جرگلان و در مناطق خرق، صفی آباد، غلامان، جرگلان و پیش قلعه اجرا شود.

همچنین با سفر کاروان دولت تدبیر و امید به خراسان شمالی، عملیات اجرایی ۲۸ طرح با ۴ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی آغاز شد تا با بهره برداری از آن برای هزار و ۷۰۵ نفر اشتغال ایجاد شود.

اما نگاه اجمالی به این موارد نیز داریم. به عنوان نمونه جاجرم را مد نظر قرار می‌دهیم. محلی که بنا بوده نیروگاه خورشیدی‌ای در ان احداث شود. این نیروگاه بنا بوده طی سالیان گذشته توسط بخش خصوصی احداث شود، در سفر حسن روحانی به خراسان شمالی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

بر این اساس می‌بایست با حمایت مالی یک بانک این نیروگاه ساخته شود. اما این پروژه پس از گذشت یک سال هنوز در گیر و دار تخصیص زمین مانده به طوری که محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی در آخرین جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خطاب به مدیرکل منابع طبیعی گفت: مدیرکل منابع طبیعی استان باید برای جلب رضایت دامداران منطقه و پیگیری واگذاری زمین به سرمایه گذار بخش خصوصی به منظور اجرای این نیروگاه، در شهرستان جاجرم مستقر شده و تا حل نکردن مساله به مرکز استان بازنگردد.

این مسئله پیش از این نیز چندین بار در جلسات بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی مورد بحث قرار گرفته بود و هر بار استاندار انتقاداتی را به عدم پیشرفت کار وارد می‌کرد.

آمارها چه می‌گوید؟ / ۲۸ پروژه هنوز آغاز نشده

با این حال محسن محمدی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در نشست بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری به این استان اظهار داشت: اجرای ۱۹۸ پروژه در قالب ۴۴ طرح در دستور کار قرار گرفته بود که اکنون ۲۶ پروژه ۱۰۰ درصد انجام شده، ۴۳ پروژه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ۵۰ پروژه دارای پیشرفت ۵۰ تا ۸۰ درصد، ۵۱ پروژه دارای پیشرفت زیر ۵۰ درصد است و عملیات اجرایی ۲۸ پروژه آغاز نشده است.

وی افزود: کاروان دولت تدبیر و امید در سفر تیرماه ۹۸ به این استان در حوزه عمران ۴۴ مصوبه داشت که در این زمینه پنج هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال از منابع عمومی و سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی مصوب شد.

نزدیک به دو سوم اعتبارات سال ۹۸ تخصیص یافته

محمدی گفت: در مجموع برای این طرح‌ها از محل منابع عمومی، ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ و ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال در سال ۹۹ مصوب شد که از اعتبار مصوب سال ۹۸ تا کنون بیش از ۲ هزار و ۴۰ میلیارد ریال، معادل ۶۹ درصد تخصیص ابلاغ شده و از این مبلغ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال، معادل ۶۴.۷ درصد تخصیص یافته است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی بیان کرد: از مجموع سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب صندوق توسعه ملی هم ۹۹۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ و ۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در سال ۹۹ مصوب شد که از مجموع اعتبار مصوب تاکنون هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال، معادل ۳۳.۴ درصد تخصیص ابلاغ شده و میزان نقدینگی پرداخت شده هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال معادل ۳۳.۱ درصد بوده است.

اجرای تمام مصوبات تا پایان سال

با این حال شجاعی، استاندار خراسان شمالی در گفتگو با مهر اظهار کرد: اعتبارات مصوب شده در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی تا پایان شهریور ماه در دو مرحله انجام خواهد شد و به این ترتیب برخی از پروژه‌ها در هفته دولت و برخی نیز تا پایان شهریور ماه افتتاح خواهد شد.

وی افزود: تمام پروژه‌های مصوب سفر هیئت دولت به استان تا ماه دیگر به اجرای فیزیکی خواهد رسید و به جز پروژه راه آهن و جاده گلستان به بجنورد، باقی پروژه‌ها تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

شجاعی ادامه داد: خراسان شمالی تکمیل پروژه جاده بجنورد به سنخواست و جاجرم با اعتبار ۵۶۴ میلیارد تومان را برای به بهره برداری رسیدن در هفته دولت به رئیس جمهور پیشنهاد داده است.

استاندار خراسان شمالی در انتها گفت: سعی می‌کنیم تمام پروژه‌های مصوب شده را طبق زمان بندی انجام شده به اتمام برسانیم.