پنجمین بیمارستان کرونایی آمل فعال شد/ تهدید عروسی های زیرزمینی

فرامرز اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز دوشنبه پذیرش و بستری بیماران کرونا در بیمارستان دولتی ۱۷ شهریور نیز آغاز شد و با این شرایط علاوه بر بیمارستان امام خمینی آمل که از اسفندماه پارسال تاکنون به بستری بیماران کرونا اختصاص داشت، بیمارستانهای دولتی امام علی، امام رضا و خصوصی شمال هم از هفته قبل اقدام به پذیرش و بستری بیماران کرونایی میکنند.
وی بابیان اینکه سرعت ابتلاء و بستری شدن بیماران کرونایی در شهرستان آمل پس از موج نخست، اکنون دوباره شتاب گرفته است، اضافه کرد: هماکنون ۱۰۰ درصد ظرفیت تختهای بیمارستانی شهرستان آمل در کنار ارائه خدمات درمانی بهصورت ویژه به بیماران کرونایی نیز خدمات درمانی ارائه میکنند.
بالاترین رقم بستری بیماران کرونایی در آمل
رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل، از سهلانگاری و بیتوجهی شهروندان به توصیهها و رعایت نکردن شیوهنامههای بهداشتی درروند بالای ابتلای شهروندان این شهر به بیماری کرونا بهشدت گلایه کرد و گفت: در حدود یک ماه گذشته در زمینهٔ ابتلاء به کرونا در مقایسه با دیگر شهرها در وضعیت تقریباً معمولی قرار داشتیم و بیماران کرونایی فقط در بیمارستان امام خمینی (ره) بستری وتحت درمان بودند که متأسفانه از نیمه دوم تیرماه شیوع این بیماری روند افزایش غیرقابلتصوری داشته است.
اکبری اضافه کرد: هماکنون بیش از ۳۰۰ نفر در پنج بیمارستان دولتی و خصوصی شهرستان آمل به علت شرایط حاد کرونایی بستری هستند و به علت بیتوجهیهای هفتههای اخیر، متأسفانه روند ابتلاء همچنان سیر صعود دارد.
اصرار به گرفتن عروسی در اوج کرونا
رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل، به دلایل مهم افزایش صعودی تعداد ابتلاء شهروندان این شهر به بیماری کرونا را ناشی از اصرار بیشازحد برخی خانوادهها به برپایی جشن عروسی به هر دلیلی در شرایط بسیار بحرانی این بیماری دانست.
اکبری ادامه داد: متأسفانه بعد از فروکش کردن و تقریبا عادی شدن موج نخست بیماری کرونا و با بازگشایی برخی از اماکن عمومی ازجمله تالارها، بازار و تجمعهای عمومی، متأسفانه بیش از ۷۰ درصد مبتلایان اخیر در شهرستان مربوط به برپایی جشن عروسی در تالارها و نیز مجالس عزا بوده است.
وی اضافه کرد: در یکی از این موارد، مادر عروس و دخترش پس از بهبودی از موج اول بیماری کرونا، بار دیگر پس از شرکت در جشن عروسی دخترش به این بیماری مبتلا و هماکنون دریکی از بیمارستانهای شهرستان بستری است.
وی بابیان اینکه خوشبختانه با همکاری و همراهی خوب دادستان و نیروی انتظامی شهرستان، فعالیت همه تالارهای شهرستان تعطیل و برپایی هرگونه جشن عروسی در این اماکن ممنوع شده است، گفت: البته شبکه بهداشت و درمان مخالف شادی و شروع زندگی مشترک هیچ زوج جوان و خانوادهای نیست، اما در شرایط حاد کنونی که شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی به سر میبرد، سلامت عمومی شهروندان در اولویت نظام سلامت است و اجازه برپایی جشنهای زیرزمینی، باغ و ویلا تحت هیچ شرایطی داده نخواهد شد و با عوامل جشن برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
۵۰ نفر از کار درمانی مبتلابه بیماری کرونا
رئیس شبکه بهداشت ودرمان آمل از تلاشهای بیوقفه همه عوامل درمانی شامل، پزشکان، پرستاران بیمارستانها، مراکز بهداشتی و اورژانسهای سطح این شهرستان بهواسطه فعالیت شبانهروزی آنها در حدود ۵ ماه گذشته قدردانی کرد و گفت، متأسفانه در این مدت حدود ۵۰ نفر از عوامل کادر درمانی و بهداشتی شهرستان آمل در امر خدماترسانی به بیماران و شهروندان، به بیماری کرونا مبتلا و تحت درمان قرار دارند.
اکبری اضافه کرد، در این هفته، رئیس بیمارستان امام خمینی و یکی از پزشکان عمومی این بیمارستان نیز به بیماری کرونا مبتلا و برای ادامه درمان به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شدند.
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