به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی عصر دوشنبه در جلسه شورای مرکزی قرارگاه جهادی مصلی صاحب الزمان (عج) که در بیت معظم برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: رفع مشکلات مردم بسیار ثواب دارد و این قدم‌ها بی اثر نخواهد ماند.

وی به نقش مردم در انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در این بحران که مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند، تشکیل قرارگاه جهادی کمک بزرگی به آنها خواهد کرد؛ من در این ۹ دهه عمر زندگی خود این نوع مشکلات مالی را ندیده بودم.

امام جمعه شهرستان ورامین با بیان اینکه فعالیت‌های جهادی و رسیدگی به محرومین یک وظیفه دینی و انقلابی است گفت: برای رفع مشکلات به وجود آمده باید همه مردم دست به دست هم داده و با همدلی و مواسات به یاری یکدیگر بشتابند که قطعاً این قدم‌ها برکات‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.

با سابقه‌ترین امام جمعه کشور یادآور شد: این مقطع نیز یکی از امتحانات الهی است که باید همه مردم با توکل به خدا و دستگیری از گرفتارها و آسیب دیدگان این بیماری، مشکلات را پشت سر بگذرانیم.