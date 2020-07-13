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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۶

طلای بانوی یزدی آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد را رقم زد

طلای بانوی یزدی آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد را رقم زد

یزد ـ بانوی خیر یزدی با فروش سرویس طلای خود، مقدمات آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان یزد، یک بانوی یزدی با حضور در ستاد دیه استان یزد و پرداخت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال حاصل از فروش سرویس طلای خود زمینه آزادی یک محکوم مالی در بند را فراهم آورد.

این بانوی نیکوکار که اصرار داشت نام و تصویرش فاش نشود هدف از این اقدام خداپسندانه را خوشنودی خداوند بیان کرد و گفت: تصمیم بر آن گرفتم تا به جای اینکه این سرویس در کمد خانه خاک بخورد و استفاده‌ای نداشته باشد آن را فروخته و با هزینه فروش آن قدمی در راه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برداشته باشم.

وی ادامه داد: شاید این مبلغ بسیار ناچیز باشد اما بسیار خرسند هستم که این توفیق نسیب بنده شد که با پرداخت این مبلغ در خوشحال کردن خانواده یک محکوم مالی سهیم باشم.

گفتنی است؛ با اهدای این مبلغ زمینه آزادی یک محکوم مالی در بند از زندان فراهم آمد.

کد مطلب 4973382

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