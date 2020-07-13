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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۳۳

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سمنان:

۷۵۰کلاس درس در استان سمنان توسط خیران ساخته می‌شود

۷۵۰کلاس درس در استان سمنان توسط خیران ساخته می‌شود

سمنان- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سمنان درباره نقش آفرینی خیران مدرسه ساز در سطح استان، گفت: براساس آمار، با تلاش خیران ۷۴۶ کلاس درس در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری شامگاه دوشنبه در دیدار با معاون توسعه منابع استانداری سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه ۱۰۰ طرح عمرانی در نقاط مختلف از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در دست اجرا است، بیان کرد: بر اساس آمار، با تلاش خیران ۷۴۶ کلاس درس در استان سمنان در دست‌ساخت است.

وی با بیان اینکه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در شهرستان‌ها فاقد اداره است که این موضوع مزایا و معایب خاص خود را دارد، افزود: در سال‌های گذشته کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های اساسی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان بوده است که باید در قالب‌های مختلف برای رفع این دغدغه اقدام شود.

افزایش اعتبارات در سال ۹۸

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان با بیان اینکه تنها در سال گذشته ۱۱ نفر معادل ۱۸ درصد از کارکنان اداره کل بازنشست شدند که این امر مشکلاتی فراوانی در انجام مسئولیت‌های واگذارشده ایجاد کرد، ابراز داشت: این اداره کل باوجود مشکل کمبود نیروی انسانی اما در جشنواره شهید رجایی به عنوان یکی از دستگاه‌های برتر استان معرفی شد.

هژبری با بیان اینکه حمایت مسئولان ارشد استان در جلب نظر خیّران و اقشار مردم برای ساخت مدارس بسیار مهم و کلیدی است، تاکید کرد: مسئولان استانداری سمنان در صورت صلاحدید می‌توانند در نشست‌های مختلف با فعالان اقتصادی و خیّران، اهمیت و ضرورت ساخت مدرسه در استان را بازگو کنند.

وی با بیان اینکه ۲۷ درصد مدارس استان سمنان تخریبی و ۳۰ درصد از آن نیازمند مقاوم سازی است که با جلب نظر خیران می‌توان برای ساخت و بازسازی این مدارس اقدام کرد، افزود: در سال ۹۶ اعتبار اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ۴۲۰ میلیارد ریال بود که این رقم در سال ۹۸ به یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

کد مطلب 4973392

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