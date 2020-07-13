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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۵۶

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت تقویت و حمایت از تولید و صنعت

ضرورت تقویت و حمایت از تولید و صنعت

تبریز- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت از تولید و صنعت گفت: حمایت از تولیدکنندگان و صنایع و رفع موانع تولیدی موجب رونق اشتغال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی روز دوشنبه پس از جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی که با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیران دستگاه‌های دولتی استانی و شهرستان جلفا و مرند برگزار شد، گفت: بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، سطح ارتباط و رفتار قضائی با مناطق آزاد همانند وزارت خانه‌ها است.

وی عمده مشکلات مطرح شده در این جلسه را مربوط به حوزه‌های آب، برق و تسهیلات عنوان و خاطرنشان کرد: در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس با هدف احیا، حفظ اشتغال و رفع موانع پیش رو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضائی این واحدها اتخاذ شد و علاوه بر موارد فوق مشکل ۵ معدن شهرستان مرند که دارای پروانه بهره برداری می‌باشند و به دلیل برخی مشکلات امکان بهره برداری برای آنها فراهم نشده است نیز بررسی شد.

تحریم‌ها را با اتحاد خنثی می‌کنیم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس هم گفت: تحریم‌ها توطئه استکبار برای تضعیف اقتصاد و ایجاد نارضایتی در کشور است اما با اتحاد و همدلی تحریم‌ها را خنثی خواهیم کرد.

محسن نریمان افزود: حضور مسئولین قضائی در قالب کارگروه رفع موانع تولید و اعلام مشکلات بخش خصوصی توسط خود مدیران شرکت‌های فعال در ارس، برخی از مشکلات عرصه تولید و اشتغال را حل می‌کند.

وی گفت: امیدوارم تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ می‌شود موانع تولید ناشی از تحریم‌ها و ویروس کرونا را در کمترین زمان ممکن حل کند.

نریمان اظهار کرد: در صورتیکه جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که با حضور تیم کامل و کارآمد دادگستری آذربایجان شرقی در ارس برگزار می‌شود در سراسر کشور و مناطق آزاد الگو شود، قطعاً بسیاری از موانع و مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حل خواهد شد.

در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیران دستگاه‌های دولتی در راستای بررسی مشکلات شرکت‌ها از برخی واحدهای تولیدی ارس بازدید کردند.

کد مطلب 4973393

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
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      صنایع و شرکت ها که مورد حمایت دولت قرار میگیرند با اجرای طرح هایی به یاری شهرداری ها در جهت نفع جامعه پروژه هایی را اجرایی یا تامین مالی کنند به اصطلاح Social Good انجام دهند و به مردم خدمت رسانی کنند

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