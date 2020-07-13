توجه به مناسب سازی معابر برای بهره مندی معلولان از خدمات عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه مناسب سازی شهرستان رشت با بیان اینکه در جامعهای که با موازین اسلامی زندگی میکنیم نگاه ما به انسانها نسبت به کشورهای دیگر متفاوت خواهد بود، گفت: باید این نوع نگاه را در فرآیند اداری، اجرایی و انسانی و در سطح جامعه به کار بگیریم.
وی افزود: نگاه به مناسب سازی نگاه به ایجاد زیرساخت نیست زیرا رفع نگرانیهای مردم یکی از مهمترین وظایف مسئولان است.
فرماندار رشت با بیان به اینکه کم کاری در زمینه مناسب سازی پذیرفتنی نیست، اظهار کرد: ما باید در تمام برنامه ریزی های خود در حوزه شهر سازی این موضوع مد نظر قرار گیرد.
فتح الهی با اشاره به اینکه، در همین فرمانداری نداشتن آسانسور برای ارباب رجوع از جامعه معلولین با مشکل مواجه میشوند، ادامه داد: با کمبود بودجه و تخصیص اعتبار خیلی از کارها انجام نشده و همه این مسائل یک آزمون محسوب میشود.
فرماندار رشت با اشاره به اینکه متأسفانه برخی از خانوادهها دارای فرزند معلول و ناتوان هستند، گفت: باید از ظرفیت خیران برای اجرای طرحهای مناسب سازی و آماده کردن زیرساختهای برای حضور معلولان در جامعه استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه معلولان جامعه نیاز به ترحم نبوده بلکه نیازمند توجه هستند، خاطرنشان کرد: توجه به جامعه معلولان باید در رفتار و کردار و فراهم کردن زیرساختها برای حضور فعال آنها در جامعه به نمایش گذاشت.
فرماندار رشت با تاکید بر اینکه شهرداران و دهیاران باید در صدور پایان کار برای ساختمانها به مناسب سازی برای جامعه معلولان مد نظر بگیرند، افزود: ساختار خدمات عمومی باید به گونهای باشد که معلولان به راحتی بتوانند از امکانات و خدمات موجود استفاده کنند.
فتح الهی با اشاره به اینکه باید زمینهای فراهم کنیم که یک فرد معلول بدون اینکه به کسی محتاج باشد بتواند مشکلات خود را برطرف کند، افزود: ضرورت دارد که اعتبارات در مناسب سازی بیش از پیش مدنظر قرار دهیم.
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