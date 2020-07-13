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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۰۲

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد:

دستگیری ۱۲ نفر سارق در بروجرد

دستگیری ۱۲ نفر سارق در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری ۱۲ نفر سارق در این شهرستان در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزت الله غلامی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح‌های مستمر ارتقای امنیت اجتماعی، پلیس با برنامه ریزی هدفمند و اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری ۱۲ نفر سارق، کشف ۹ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و کشف و ضبط ۷۲۰۰ نخ سیگارت قاچاق، کشف ۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی و دستگیری ۳ نفر معتاد متجاهر شد.

وی با بیان اینکه کشف چندین دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال از دیگر دستاوردهای این طرح بوده است، افزود: در راستای انتظام بخشی معابر نیز پلیس راهنمایی و رانندگی به همراه یگان امداد موفق به توقیف ۴۴ دستگاه موتورسیکلت و ۲۴ دستگاه خودروی متخلف شدند که جهت سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 4973399

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