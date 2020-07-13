دستگیری ۱۲ نفر سارق در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزت الله غلامی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح‌های مستمر ارتقای امنیت اجتماعی، پلیس با برنامه ریزی هدفمند و اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری ۱۲ نفر سارق، کشف ۹ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و کشف و ضبط ۷۲۰۰ نخ سیگارت قاچاق، کشف ۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی و دستگیری ۳ نفر معتاد متجاهر شد.



وی با بیان اینکه کشف چندین دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال از دیگر دستاوردهای این طرح بوده است، افزود: در راستای انتظام بخشی معابر نیز پلیس راهنمایی و رانندگی به همراه یگان امداد موفق به توقیف ۴۴ دستگاه موتورسیکلت و ۲۴ دستگاه خودروی متخلف شدند که جهت سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.