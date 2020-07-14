دستمزدعوامل برگزاری المپیاد استعدادیابی فوتسال قم پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به هیئت فوتبال قم اعلام کرده است که حق الزحمه عوامل برگزاری المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته فوتسال که به میزبانی قم برگزار شد، پرداخت نشده است.

این مسابقات شهریور ماه سال گذشته در سالن دوهزار نفری شهید جعفر حیدریان قم برگزار شد و فدراسیون فوتبال می‌گوید اداره کل ورزش و جوانان برای این میزبانی مبلغ ۳۳۳ میلیون تومان دریافت کرده است.

فدراسیون نشین ها با گلایه از عدم پرداخت دستمزد عوامل برگزاری این مسابقات شامل ناظران، داوران و استعدادیابان آن هم پس از گذشت ۱۰ ماه، از هیئت فوتبال قم درخواست کرده‌اند موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام کند.

مسئولین سابق هیئت فوتبال قم تائید کرده‌اند هزینه برگزاری این مسابقات را دریافت کرده‌اند، این در حالیست که عوامل برگزاری همچنان پیگیر دریافت مطالبات خود هستند.

خبرگزاری مهر تا حصول نتیجه، پیگیر موضوع خواهد بود.