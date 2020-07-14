استخرهای سرپوشیده و سرباز از مکانهای انتقال کروناست

محمدرضا محبوب فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به علائم جلدی مبتلایان به بیماری کرونا اظهار داشت: از علائم جدید این بیماری قرمزی پوست و کهیر است که لازم است نسبت به تغییرات پوستی به عنوان علامت این بیماری دقت شود.
وی افزود: ویروس کووید ۱۹ دستگاه گوارشی فرد را هم درگیر میکند و کم اشتهایی، اسهال و دل درد از علائم بیماری کرونا است.
عضو ستادملی پیشگیری و مقابله با کرونا با اشاره به اینکه ویروس جهش یافته کرونا کودکان را هدف قرار داده است، گفت: با علائم کم اشتهایی و گوارشی در کودکان میتوان به بیماری کرونا مشکوک شد و لازم است به مراکز درمانی با حفظ نکات بهداشتی و استفاده از ماسک مراجعه کرد.
وی التهاب و قرمزی چشم را یکی از نشانههای ابتلاء به بیماری کرونا معرفی کرد و افزود: ویروس جهش یافته کرونا دستگاه ماهیچهای را تحت تأثیر قرار میدهد و کوفتگی و بدن درد هم از علائم این بیماری است.
شنا کردن از راههای انتقال کروناست؛ شنا نکنید
محبوب فر به شناکردن در کانالهای آب و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و رودخانه زاینده رود در فصل گرم هشدار داد و گفت: پروتکلهای بهداشتی که توسط وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده لازمالاجراست و هرگونه سرپیچی و تخلف با مجازات همراه است.
وی اضافه کرد: گزارشها حاکی از آن است که شنا کردن در استخرهای سرپوشیده و منابع آبی سرباز باعث آلودگی افراد به این ویروس شده است.
محبوب فر هشدار داد: ویروس کرونا از فرد ناقل و یا مبتلا در منابع آبی مشترک اعم از استخر یا کانالهای آبی و رودخانه به افراد دیگر منتقل میشود؛ این ویروس افراد سالم را از طریق مخاط بینی، گوش، چشم و دهان هنگام شنا کردن آلوده میکند که با علائمی نظیر مننژیت مغزی همراه میشود.
نقض پروتکلهای بهداشتی جرم انگاری است
وی افزود: لازم است شهروندان با تقویت مسئولیت اجتماعی، موارد تخلف از عدم استفاده از ماسک و بهداشت فردی و عدم رعایت فاصله فیزیکی را به شماره تلفن ۱۹۰ گزارش دهند؛ همچنین شهروندان میتوانند تجمعهایی نظیر مهمانیها و مراسمهای تجمعی را هم به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.
عضو ستادملی پیشگیری و مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه نقض پروتکلهای بهداشتی به مثابه جرم است، اظهار داشت: یکی از علل مهم موج گیری کرونا در استان اصفهان برگزاری مراسمهای عروسی، عزاداری و مهمانی هاست که لازم است شهروندان با احساس مسئولیت اجتماعی، ناقضان پروتکلهای بهداشتی را اعلام کنند.
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