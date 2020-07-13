به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین احمدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه در شهر گناوه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی اظهارات مالباختگان و استفاده از سرنخ‌های به جامانده به فردی سابقه دار مظنون و با جمع آوری ادله کافی با هماهنگی مقام قضائی او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ احمدی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های به عمل آمده به ۴ فقره سرقت مغازه به اتفاق دوستش در شهر گناوه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه با اشاره به معرفی متهم به مقام قضائی خاطر نشان کرد: تلاش در راستای دستگیری همدست سارق نیز در دستور کار است.