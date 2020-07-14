نوسانات قیمت دلار معضلی جدی برای تولیدکنندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیزدهمین جلسه هیات رییسه اتاق بازرگانی، خاکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم نوسانات قیمت دلار در چند ماه اخیر را یک معضل جدی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دانست و افزود: امروزه واحدهای تولیدی در حال تلاش برای بقا در مدار تولید هستند و امیدواریم دولت‌مردان این مشکل بزرگ واحدهای صنعتی را هرچه سریع‌تر رفع کنند.

در ادامه خاکی واگذاری سهام‌های دولت به بخش خصوصی را یک امر مطلوب دانست و بیان داشت: اگرچه این اتفاق در حال انجام است اما تسریع در روند آن می‌تواند بخش زیادی از کسری بودجه دولت را رفع کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان قم، صنعت فرش دستباف قم را یک صنعت مهم و راهبردی برای استان دانست و خواستار بررسی مسائل مربوط به این حوزه به صورت تخصصی در کمیته‌های کارشناسی شد.

وی افزود: پس از جمع‌بندی نظرات در این جلسات موضع واحد بخش خصوصی را در جلسات استانی می‌توان مطرح کرد.