اجرای طرح تأمین مسکن محرومان در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ناطقی شامگاه دوشنبه در شورای مسکن شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در طرح اقدام ملی مسکن ۸۰ پلاک ۲۵۰ متری پیش بینی و مقدمات کار فراهم و پالایش برخی متقاضیان انجام شده است.

وی گفت: در گلپایگان با توجه به وضعیت گرانی مسکن مراجعه کننده به وفور داریم چون ۸۰ پلاکی که در نظر گرفته شده تنها ۲۴۰ خانوار را پوشش می‌دهد که در آینده با توجه به سطح نیاز به مسکن برای جوانان در شهرستان با مشکل مواجه می‌شویم

رئیس بنیاد مسکن گلپایگان افزود: طرح اقدام مسکن باید در افق ۱۰ سال آینده شهرستان دیده شود چون بر اساس تجربه سال‌های گذشته مردم هر چهار سال یک بار با معضل گرانی مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند و باید سالانه تولید مسکن با قیمت مناسب از طریق دولت اتفاق افتد تا گرانی مسکن برطرف شود.

طرح تأمین مسکن محرومان در گلپایگان اجرا می‌شود

وی بیان داشت: طرح تأمین مسکن محرومان روستایی در سطح استان اصفهان در قالب سه هزار واحد مسکن در متراژ ۶۰ متر مربع برای افراد دارای مسکن غیر مقاوم در معرض خطر و خانوارهای محروم فاقد مسکن و ساکن در روستا تفاهم نامه آن انجام شده است، همچنین یک هزار و ۱۵۰ واحد از سوی کمیته امداد در سطح استان اصفهان انجام می‌شود.

ناطقی ادامه داد: تسهیلات پرداختی برای احداث این واحدهای مسکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پنج درصد با بازپرداخت ۱۵ ساله و ۳۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض است که با معرفی بنیاد مسکن، بانک‌ها ملزم به پرداخت هستند.

وی افزود: اقدام برای دریافت وام طرح تأمین مسکن روستایی از سوی دهیاری‌ها اطلاع رسانی می‌شود، این طرح با هدف حفظ جمعیت و بافت روستایی است که این یک اتفاق خوبی در سطح استان و شهرستان گلپایگان خواهد افتاد. ‌