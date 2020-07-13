آمریکا: ایران به تعهداتش در برجام و ان پی تی پایبند نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنانی مدعی شد که ایران به تعهداتش در برجام و ان پی تی پایبند نبوده است.
«رابرت اوبراین» در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون آنچه «انفجارهای مشکوک» در ایران نامید، ادعا کرد: چیزی که ما میدانیم این است که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هستهای است.
وی مدعی شد: ما این را طبق اسنادی که اسرائیلیها در آن عملیات اطلاعاتی جرأتمندانه به دست آوردند، میدانیم. همچنین اطلاع داریم که آنها مانع ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دو مرکز هستهای شده اند. آنها به تعهدات خود در انپیتی یا برجام پایبند نیستند.
نظر شما