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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۰:۲۴

با تکرار ادعاهای واهی؛

آمریکا: ایران به تعهداتش در برجام و ان پی تی پایبند نیست

آمریکا: ایران به تعهداتش در برجام و ان پی تی پایبند نیست

مشاور امنیت ملی آمریکا با تکرار ادعاهای واهی علیه ایران، مدعی شد که تهران به تعهداتش در برجام و ان پی تی پایبند نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنانی مدعی شد که ایران به تعهداتش در برجام و ان پی تی پایبند نبوده است.

«رابرت اوبراین» در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون آنچه «انفجارهای مشکوک» در ایران نامید، ادعا کرد: چیزی که ما می‌دانیم این است که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است.

وی مدعی شد: ما این را طبق اسنادی که اسرائیلی‌ها در آن عملیات اطلاعاتی جرأتمندانه به دست آوردند، می‌دانیم. همچنین اطلاع داریم که آنها مانع ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دو مرکز هسته‌ای شده اند. آنها به تعهدات خود در ان‌پی‌تی یا برجام پایبند نیستند.

کد مطلب 4973431

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