به گزارش خبرنگار مهر، حسین یارمحمدیان شامگاه دوشنبه در شورای مسکن شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در شهرستان گلپایگان خرید و فروش زمین و ملک و دادن خدماتی مانند آب و برق و گاز در زمین‌هایی که جزو اراضی ملی است و حتی زمین‌هایی که مردم تصرف کردند مانند مزرعه طلایی ممنوعیت دارد چون در این اراضی که سند مالکیت دولتی دارد و هنوز تعیین تکلیف نشده است نباید انشعابات داده نشود.

طرح اقدام ملی مسکن متناسب با گلپایگان است

وی گفت: طرح اقدام ملی مسکن که پلاک ۲۵۰ متری به سه نفر داده می‌شود یک قدم به جلو نسبت به مسکن مهر است چراکه مسکن مهر حالت آپارتمان نشینی داشت و اقدام ملی مسکن ویلایی نشین است که تناسب مناسبی با شهرستان گلپایگان دارد.

فرماندار گلپایگان تصریح کرد: دستگاه‌هایی که املاک مازاد دارند در اختیار راه و شهرسازی باید قرار دهند تا به ساخت مسکن اختصاص پیدا کند و اگر در شهرستان گلپایگان املاک مازاد داریم ادارات اعلام کنند چراکه دولت می‌خواهد عرضه مسکن را انجام دهد. ‌