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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲:۴۱

فرماندار گناوه:

خدمات‌ دولت الکترونیک در گناوه گسترش یابد

خدمات‌ دولت الکترونیک در گناوه گسترش یابد

گناوه - فرماندار گناوه گفت: تأمین اجتماعی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری گام‌های مؤثری برداشته که این اقدامات برای ارائه خدمات بهتر به مردم باید تداوم یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر دوشنبه در دیدار رئیس و با کارکنان اداره تأمین اجتماعی به مناسبت گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: ارائه خدمات آسان و بدون نیاز به حضور مردم در ادارات و دستگاه‌ها و کاهش حجم مراجعات از اهداف دولت الکترونیک است.

وی افزود: با توجه به ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه و حجم بالای مراجعات، الکترونیکی کردن کارها و خدمات در تأمین اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرماندار گناوه گفت: تأمین اجتماعی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری گام‌های مؤثری برداشته است که این اقدامات برای ارائه خدمات بهتر و گستره تر به مردم باید تداوم یابد.

وی گفت: با توجه به حضور شرکت‌های نفتی و غیرنفتی در شهرستان گناوه بیمه پردازی شرکت‌های مختلف پیگیری شود و هر چه سقف بیمه پردازی شرکت‌ها بیشتر شود می‌توان خدمات گسترده‌تری ارائه داد.

فرماندار گناوه با تبریک هفته تأمین اجتماعی و تقدیر از تلاش کارکنان تأمین اجتماعی گناوه یادآور شد: تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهینه به مردم اولویت اصلی همه ما در دستگاه‌های مختلف است و تأمین اجتماعی شهرستان در این زمینه تلاش‌ها خوبی انجام داده است.

در این دیدار رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان گناوه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌ها و مشکلات و مسائل این اداره ارائه داد و فرماندار گناوه از واحدهای مختلف این اداره دیدن کرد.

کد مطلب 4973435

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