خدمات‌ دولت الکترونیک در گناوه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر دوشنبه در دیدار رئیس و با کارکنان اداره تأمین اجتماعی به مناسبت گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: ارائه خدمات آسان و بدون نیاز به حضور مردم در ادارات و دستگاه‌ها و کاهش حجم مراجعات از اهداف دولت الکترونیک است.

وی افزود: با توجه به ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه و حجم بالای مراجعات، الکترونیکی کردن کارها و خدمات در تأمین اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرماندار گناوه گفت: تأمین اجتماعی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری گام‌های مؤثری برداشته است که این اقدامات برای ارائه خدمات بهتر و گستره تر به مردم باید تداوم یابد.

وی گفت: با توجه به حضور شرکت‌های نفتی و غیرنفتی در شهرستان گناوه بیمه پردازی شرکت‌های مختلف پیگیری شود و هر چه سقف بیمه پردازی شرکت‌ها بیشتر شود می‌توان خدمات گسترده‌تری ارائه داد.

فرماندار گناوه با تبریک هفته تأمین اجتماعی و تقدیر از تلاش کارکنان تأمین اجتماعی گناوه یادآور شد: تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهینه به مردم اولویت اصلی همه ما در دستگاه‌های مختلف است و تأمین اجتماعی شهرستان در این زمینه تلاش‌ها خوبی انجام داده است.

در این دیدار رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان گناوه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌ها و مشکلات و مسائل این اداره ارائه داد و فرماندار گناوه از واحدهای مختلف این اداره دیدن کرد.