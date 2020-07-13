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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲:۴۰

فرماندار بوشهر:

زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی عالی‌شهر توسعه می‌یابد

زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی عالی‌شهر توسعه می‌یابد

بوشهر - فرماندار بوشهر از توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی عالی‌شهر خبر داد و گفت: کلینیک تخصصی در عالی شهر ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی عصر دوشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی شهرستان بوشهر اظهار داشت: تکمیل زیرساخت‌های عالی شهر به ویژه تکمیل زیرساخت بهداشت و درمان از برنامه‌ها و اولویت‌های شهرستان است.

وی اضافه کرد: یکی از این پروژه‌ها، احداث کلینیک تخصصی است که زمین آن به متراژ حدود دو هزار متر از طرف شرکت عمران عالی شهر به سرمایه گذار واگذار شده است و اکنون در مرحله تأیید نقشه در نظام مهندسی است.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان بوشهر افزود: با انجام مراحل اداری، به زودی عملیات اجرایی کلینیک تخصصی عالی شهر آغاز خواهد شد.

مهدی قائدی شهردار عالی شهر نیز بیان داشت: این شهرداری در راستای تکمیل زیرساخت‌های این شهر به ویژه حوزه بهداشت و درمان آماده هرگونه همکاری و مساعدت در ساخت و تکمیل این پروژه می‌باشد.

سرمایه گذار این پروژه نیز ضمن درخواست همکاری و مساعدت دستگاه‌های اجرایی درباره این پروژه گفت: این پروژه در دو فاز و در دو طبقه به متراژ هزار و ۶۰۰ متر مربع و هفت واحد درمانگاهی تخصصی به صورت شبانه روزی ساخته می‌شود.

کد مطلب 4973440

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