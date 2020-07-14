جزئیاتی در مورد پروژه چهل اختران/ ۵۱ درصد تملکات باقی مانده است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چهل اختران نام محله‌ای در خیابان آذر شهر قم است که به دلیل وجود بارگاه چهل تن از نوادگان پیامبر اسلام (ص) به این نام شهرت یافته است. چهل اختران، پس از حرم حضرت معصومه (س) و جمکران، قطب سوم مذهبی در شهر قم محسوب می‌شود.

یکی از بارزترین پروژه‌های عمرانی سفر مقام معظم رهبری به قم، ساماندهی و آزادسازی محدوده چهل اختران و امامزاده موسی مبرقع (ع) است که طرح توسعه‌ای آن از اواخر دهه ۸۰ در محله چهل اختران قم در حال اجراست و اهالی محل از کندی این پروژه ابراز گلایه می‌کنند.

با وجود گذشت یک دهه از آغاز پروژه بر سر اعتبارات لازم جهت اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که مدیریت آن بر عهده استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم واگذار شده است.

در همین رابطه غلامرضا جانقربان معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حوزه ساختار اداره شهرها هر دستگاهی وظایف خود را دارد و شهرداری و شورای شهر نیز در ساختار اداری شهرها وضعیت مشخصی دارند.

وی گفت: متولی پروژه امام زاده موسی مبرقع که در حوزه چهل اختران واقع شده، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم است زیرا این طرح مذهبی و ملی سومین رکن مذهبی استان محسوب می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ابراز کرد: محدوده بلافصل این طرح، ۸۵ هزار متر مربع است و اقدامات لازم در ۴۳ هزار مربع باید انجام شود.

شهرداری فقط مجری طرح است

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های شهری و استانی را برای اینکه بتوان از پتانسیل‌های حقوقی آن استفاده کرد، مدیریت ارشد استان آن را به شهرداری واگذار می‌کند، گفت: در دهه ۸۰ برای اجرای طرح پروژه چهل اختران، مشاور توسط شهرداری انتخاب و مدیریت شهری استان نیز شهرداری را به عنوان مدیر اجرایی معرفی کرد تا نسبت به اجرای طرح و انتخاب مشاور اقدام کنند.

جانقربان عنوان کرد: فاز یک و ۲ طرح چهل اختران که ۷۵ هزار متر مربع بنا دارد در قالب پارکینگ خدماتی، خدمات زائر و غیره در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه متاسفانه اجرای این پروژه یک دهه تاخیر داشته است و اهالی معترض هستند، تصریح کرد: تا امروز نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان برای ۴۹ درصد تملکات هزینه شده و ۵۱ درصد تملکات باقی مانده که قیمت‌ها نیز بسیار افزایش یافته و اکنون برای تملک ۱۵۳ ملک باقی مانده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

جانقربان افزود: تا سال ۹۷ شهرداری تملکات را انجام می‌داد و سال ۹۷ نیز بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری هزینه کردیم و حتی سال ۹۷ بر اساس دستور شهردار قم بخش نخست املاک باقی مانده تملک شد و پنج میلیارد تومان در سال ۹۷ برای آغاز پروژه در اعتبارات قرار دادیم اما چون اعتبارات لازم توسط دستگاه‌ها داده نشد مشکلاتی بوجود آورد.

اوقاف در مرحله تملک پولی نمی‌دهد

در همین موضوع موسوی رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان قم می‌گوید: نخستین مرحله طرح، آزادسازی آن است که شامل بیش از چهار هکتار می‌شود و ابتدا باید آزادسازی توسط شهرداری انجام گیرد که با اعتباراتی که اداره کل مسکن و شهرسازی باید تامین می‌کرد، آزادسازی انجام شده بیشتر در حوزه شوارع رخ داد اما بخش نخست که باید اجرا کنیم پیرامون بقعه است که در این بخش هنوز آزادسازی رخ نداده است.

وی ابراز کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه در مرحله آزادسازی هیچ اعتباری نباید بیاورد و تنها اجرای آن بر عهده اوقاف است.

رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان قم گفت: در محدوده‌ای که وظیفه ذاتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم است، توسعه شبستان، نصب ضریح، کف سازی و بهسازی انجام شده اما توسعه این فضا از عهده اداره کل اوقاف خارج است.

اداره کل راه و شهرسازی استان قم یکی از متولیان اجرای طرح است که باید در زمینه آزادسازی اقداماتی را انجام دهد.

همه نهادهای متولی سهم مساوی دارند

داوود طلوعی معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم نیز اظهار داشت: برای پروژه چهل اختران طبق تفاهم نامه مقرر شد اقدامی جمعی صورت گیرد که طی سالهای قبل اداره کل راه و شهرسازی اعتبارات بسیاری آورد و هر سال نیز بخشی از اعتباراتمان به این طرح اختصاص داده می‌شود.

وی افزود: مدیریت پروژه با شهرداری است و هر دستگاه نیز بر اساس سهم مشخص شده باید آورده داشته باشند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی ۲ و نیم برابر سایر ارگان‌ها آورده داشته است، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها سهم مساوی در این طرح مهم دارند چنانچه اگر اوقاف می‌گوید من فقط برای ساخت و توسعه بقاع اعتبار می‌دهم؛ در همین امروز هم با توجه به تملکاتی که شده اوقاف می‌تواند توسعه بخشی از بقاع را آغاز کند.

بنظر می‌رسد همچنان برخی اقدامات نسنجیده باعث شده مشکلاتی برای مردم قم بوجود بیاید حالا هم با منتفی شدن واگذاری محدوده ۴۸ هکتاری که مهمترین منبع برای پیشبرد طرح‌های شهری بود این مشکلات ظهور کرده است