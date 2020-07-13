مجری الجزیره: امارات و عربستان سعودی گوشی مرا هک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گوینده زن شبکه خبری الجزیره از هک گوشی همراه خود توسط امارات و عربستان خبر داد.
«غاده عویس» مجری زن الجزیره در صفحه توئیتر خود نوشت: تفالههای حکومت های امارات و عربستان سعودی، تلفن همراه مرا هک کرده و پولی را که برای رفع نیازهای یکساله پناهجویان و کودکان آنها بود، پرداخت کردند.
وی در ادامه نوشت: ای تفالهها! من آمادهام گوشیام را با تمام عکس ها که به کل دودمانتان شرف دارد به شما بدهم و همه ایمیلها، چتها و مکالمات و هر چیز ساختگی دیگری را هم که خواستید به آن اضافه کنید. فقط شر خود را از سر کودکان یمن کم کنید!!
در پی تنش میان ریاض و متحدانش با دوحه طی سال های اخیر، شبکه خبری الجزیره با خشم مقامات سعودی و اماراتی مواجه شده و سایت و وسایل ارتباط الکترونیکی کارکنان آن، بارها هدف حملات سایبری آنها قرار گرفته است.
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