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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۵:۵۶

وزیر خاجه مصر:

مذاکرات سد النهضه بدون هیچ توافقی پایان یافت

مذاکرات سد النهضه بدون هیچ توافقی پایان یافت

وزیر امور خارجه مصر دوشنبه شب اعلام کرد که مذاکرات این کشور با اتیوپی و سودان برای حل اختلافات پیرامون سد النهضه هیچ نتیجه ای نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر امور خارجه مصر از پایان مذاکرات سد النهضه بدون هیچ گونه توافقی خبر داد.

بر اساس این گزارش، «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر دوشنبه شب اعلام کرد که مذاکرات این کشور با اتیوپی و سودان درباره حل اختلافات پیرامون سد النهضه هیچ نتیجه ای نداشته است.

وی با بیان اینکه مذاکرات بدون هیچ توافقی پایان یافت و اتیوپی هیچ تمایلی برای توافق کامل ندارد، افزود: انتظار داریم که اتیوپی به تعهدات خود مبنی بر عدم آبگیری سد النهضه پیش از دستیابی به توافق با مصر و سودان پایبند باشد.

گفتنی است که مصر نگران تأثیرگذاری سد النهضه بر سهم آبی خود از رودخانه نیل است، سدی که اتیوپی از سال ۲۰۱۱ ساخت آن را آغاز کرده است.

کد مطلب 4973446

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