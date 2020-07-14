به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در حساب کاربری خود در توئیتر به خبر اعلام حکم اعدام دو نفر از معترضان حکومت آل خلیفه در بحرین واکنش نشان داد.

وی نوشت: تایید حکم اعدام دو جوان بحرینی -در سایه کرونا ویروس- نشان می‌دهد که شکاف آل‌خلیفه با ملتش بسیار عمیق شده است. شکنجه، اعدام و نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین را قویاً محکوم می‌کنیم.

دستیار رئیس مجلس در امور بین‌الملل تاکید کرد: آل‌خلیفه به جای رابطه با رژیم جعلی اسرائیل، باید به اصلاح رابطه با مردمش بپردازد.