انتقاد روزنامه‌ قطری از عملکرد کریم انصاریفرد در تیم السیلیه

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الرایه قطر در شماره امروز خود گزارشی را از عملکرد تیم السیلیه در این فصل از رقابت های لیگ ستارگان قطر منتشر کرده است.

بخشی از این گزارش به بازیکنان خارجی تیم السیلیه از جمله کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی این تیم اختصاص دارد.

الرایه درباره این مهاجم نوشت: «بازیکنان خارجی السیلیه سطح نسبتاً خوبی را از خود به نمایش گذشتند اما انتظار بیشتر و بهتری از کریم انصاریفرد می رفت که فصل را خوب شروع کرد ولی به تدریج ناپدید شد.»

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند کریم انصاریفرد یک سال دیگر با السیلیه قرارداد دارد ولی هنوز مشخص نیست فصل آینده قطعاً در این تیم می ماند یا خیر.