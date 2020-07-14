تغییر نحوه برگزاری مجمع کشتی از فضای باز به وبینار

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ا ین قرار بود سمینار و مجمع سالیانه فدراسیون کشتی روز چهارنشبه ۲۵ تیر ماه با حضور روسای هیات‌ها و اعضای مجمع این فدراسیون در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شود.

البته محدودیت های کرونایی باعث شد تا متولیان کشتی اعلام کنند این مجمع در فضای باز آکادمی ملی المپیک برگزار می شود که گویا این موضوع نیز منتفی شد و قرار است مجمع مذکور بصورت وبینار و آنلاین برگزار شود.

بدین ترتیب سمینار هیات‌های کشتی سراسر کشور راس ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه و نشست مجمع سالیانه نیز از ساعت ۱۴ به صورت آنلاین ( وبینار) برگزار شود.