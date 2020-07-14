  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۸:۴۱

تغییر نحوه برگزاری مجمع کشتی از فضای باز به وبینار

تغییر نحوه برگزاری مجمع کشتی از فضای باز به وبینار

در حالیکه قرار بود مجمع سالیانه فدراسیون کشتی فردا در فضای باز آکادمی ملی المپیک برگزار شود، برنامه این نشست تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ا ین قرار بود سمینار و مجمع سالیانه فدراسیون کشتی روز چهارنشبه ۲۵ تیر ماه با حضور روسای هیات‌ها و اعضای مجمع این فدراسیون در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شود.

البته محدودیت های کرونایی باعث شد تا متولیان کشتی اعلام کنند این مجمع در فضای باز آکادمی ملی المپیک برگزار می شود که گویا این موضوع نیز منتفی شد و قرار است مجمع مذکور بصورت وبینار و آنلاین برگزار شود.

بدین ترتیب سمینار هیات‌های کشتی سراسر کشور راس ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه و نشست مجمع سالیانه نیز از ساعت ۱۴ به صورت آنلاین ( وبینار) برگزار شود.

کد مطلب 4973466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه