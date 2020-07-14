سعدالله زارعی کارشناس ارشد مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تلاش‌های آمریکا علیه مقاومت در لبنان و سوریه اظهار داشت: یکی از خصلت‌های آمریکایی‌ها این است که به زودی ناامید نمی‌شوند و مسیری را ادامه می‌دهند و در آن استقامت نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها زمانی که در یک مسیر به بن‌بست رسیدند، تلاش می‌کنند تا از زاویه دیگری ورود کرده و به هدف خود دست پیدا کنند. از این منظر باید بگویم که ما باید از این اقدام آمریکایی‌ها درس بگیریم و این استقامت را ما نیز به خرج دهیم.

این تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا گفت: البته باید این نکته را اضافه کنم که آمریکایی‌ها اصلاً توجه ندارند که در زمینی بازی می‌کنند که مخاطب، آن زمین را متعلق به آمریکا نمی‌داند.

زارعی افزود: حالا که مردم لبنان سیدحسن را نمادی از شجاعت، صداقت، شهادت، مجاهدت، ایستادگی، تدین، دلسوزی، اخلاق و جوانمردی می‌دانند، مسلماً کنار وی خواهند ایستاد. آمریکا نمی‌داند در چه زمینی بازی می‌کند و مثل این است که کسی در شالیزار بخواهد فوتبال بازی کند. شاید کسی بتواند کاری در زمین انجام دهد ولی در واقع این کار، خود را به زحمت انداختن است.

وی عنوان کرد: اگر درباره لبنان حرف می‌زنیم، صحبت از لبنان آزاد می‌کنیم و نه لبنانی که تحت سیطره ما باشد. ما طرفدار لبنان آزاد و مستقل هستیم. اما در مقابل آمریکا زمانی که از لبنان آزاد صحبت می‌کند، منظورش لبنان تحت سیطره خود است. این ادبیات با عقل و فهم لبنانی سازگار نیست.

یک کارشناس ارشد مسائل منطقه اضافه کرد: از همین رو برنامه‌های آمریکا با اینکه افرادی سخت‌کوش هستند، به نتیجه نمی‌رسد.

زارعی در پاسخ به سوالی در زمینه تحریم‌های سزار که آمریکا علیه سوریه وضع کرده است نیز تصریح کرد: در حال حاضر دیگر زمان دو قطبی نیست و اگر آمریکا بخواهد درها را روی سوریه ببندد، این چینی‌ها و روس‌ها هستند که خوشحال می‌شوند. این اقدام آمریکا سبب می‌شود که فرصت جدیدی فراروی پکن و مسکو و حتی ایران قرار گیرد.

وی یادآور شد: زمانی که آمریکا سوریه را تحریم می‌کند، مسیرهای همکاری غرب با این کشور مسدود شده و فرصت جدید برای ما خلق می‌شود و باید بگویم که آمریکا در واقع با تحریم سزار، خود را تحریم کرده است.