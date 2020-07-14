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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۳

معاون میراث فرهنگی گیلان:

رشت به عنوان شهر ملی رشتی دوزی ثبت می شود

رشت به عنوان شهر ملی رشتی دوزی ثبت می شود

رشت- معاون میراث فرهنگی گیلان با اشاره به اینکه رشت به عنوان شهر ملی رشتی دوزی ثبت می شود، گفت: پروپوزال نهایی شده و اواخر تیر ماه برای ارائه به شورای راهبردی صنایع دستی ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رشیدی امروز (سه شنبه) در این باره در گفتگویی با اشاره به ثبت شهر رشت به عنوان شهر ملی رشتی دوزی، اظهار کرد: رشتی دوزی یکی از رودوزی‌های سنتی ایران و از صنایع دستی شهر رشت است که در فهرست آثار ملی ایران به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.

وی به برگزاری جلسه برای ویرایش نهایی پروپوزال ثبت رشت به عنوان شهر ملی رشتی دوزی ایران اشاره کرد و گفت: بعد از ویرایش نهایی این پروپوزال برای ارائه به شورای راهبردی صنایع دستی کشور در دست تهیه و تنظیم قرار گرفت.

رشیدی ادامه داد: توصیه نامه‌های استاندار، نمایندگان شهر رشت در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، شهردار و اعضای شورای شهر رشت و همچنین شورای مرکزی تشکل رشتی دوزی به عنوان نماینده هنرمندان این رشته به همراه پروپوزال در اواخر تیرماه امسال به شورای راهبردی شهر و روستای ملی ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ رشتی دوزی در گذشته با نام قلاب دوزی رشتی معروف بود که در دهه ۸۰ یونسکو آن را رشتی‌دوزی تغییر داد.

کد مطلب 4973484

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