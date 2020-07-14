آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله تسهیلاتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در نظر گرفته، ارائه وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲ درصد بود؛ آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی کرد مقرر بود در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت شود که مطابق با بررسی‌های انجام شده، ۳ میلیون واحد ذیل این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۱.۳ میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شامل ۲.۸ میلیون کارکن و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.

بر اساس آئین نامه اولیه شرط پرداخت این تسهیلات، تعهد کارفرمایان به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود بود، به گونه‌ای که در صورت اخراج کارکنان، کارفرمایان مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت اما در ادامه با توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا این آئین نامه اصلاح و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد.

در همین راستا از ۲۵ اردیبهشت ماه سامانه کارا به منظور ثبت نام بنگاه‌های دارای کد بیمه معرفی و اعلام شد که در صورت دریافت پیامک، مشمولان با مراجعه به این سامانه، فرایند ثبت نام را طی و در مرحله آخر برای دریافت وام به یکی از شعب ۲۰ بانک منتخب مراجعه کنند.

بر این اساس، طبق آخرین آمارها (۲۲ تیر ماه) تعداد ۴۰۷ هزار واحد از کارگاه‌های دارای کد بیمه در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که از این تعداد، پرونده ۱۶۵ هزار واحد معادل ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تکمیل و جهت پرداخت به مؤسسات و بانک‌های عامل ارسال شده است؛ از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شده‌اند.

همچنین، تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

شایان ذکر است که در کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و در واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

وضعیت واحدهای فاقد بیمه

در ادامه با توجه به عدم کاهش عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت اعلام کرد که قصد حمایت از واحدهای فاقد بیمه را نیز دارد که در همین راستا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور، بیش از ۱.۵ میلیون واحد شناسایی و از ۱۶ تیر ماه سامانه کارا برای ثبت نام این قشر نیز بازگشایی شد.

طبق آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون از ۱.۵ میلیون واحد برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.

لازم به ذکر است که مطابق دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده آسیب دیده از ویروس کرونا، تسهیلات کرونا تا سقف ۱۶ میلیون تومان نیازمند ارائه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن، تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه دو ضامن، بییش از ۱۶۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه سه ضامن و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان وام نیازمند ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا ارائه وثایق متعارف بنا به تشخیص بانک خواهد بود.

مهلت ثبت نام در سامانه کارا دو هفته تمدید شد

یکی از مشکلاتی که در رابطه با ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها وجود دارد، عدم ارسال پیامک به مشمولان است؛ آنطور که حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: از ۱۳ دستگاهی که باید بانک اطلاعاتی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بدهند، تا روز یکشنبه فقط ۹ دستگاه اطلاعات ارائه کردند و این اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده تا پیامکی برای اعضای مشمول این دستگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی ارائه شود که البته متأسفانه پیامک هم به موقع ارسال نشده است، بنابراین هم از نظر اعلام دستگاه‌ها و هم از نظر ارسال پیامک با تأخیر فرایند اجرایی مواجه هستیم.

وی تاکید کرده است: در همین راستا تصمیم گرفته شد مهلت ثبت‌نام برای تسهیلات کرونایی واحدهای خسارت دیده از کرونا دو هفته تمدید شود.

گفتنی است؛ مدت بازپرداخت تسهیلات کرونا با احتساب دوره تنفس، ۲۴ ماهه و از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.