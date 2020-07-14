گیتی معینی بازیگر سریال «سه دونگ سه دونگ» که این روزها از شبکه آی فیلم پخش می‌شود، درباره زنده‌یاد سیروس گرجستانی که در این سریال با او هم بازی بود، به خبرنگار مهر گفت: من و مرحوم گرجستانی به نوعی بچه محل هم بودیم. هر دو در جاجرود زندگی می‌کنیم. آقای سعید امیرسلیمانی و سیامک انصاری هم در همین محل ساکن هستند. اینکه می‌گویند مرگ از پلک چشم به انسان نزدیک‌تر است، واقعیت دارد. ای‌کاش انسان‌ها قدر هم را بدانند و بیشتر با هم مهربان باشند.

وی با ذکر خاطره‌ای از ضبط این سریال ادامه داد: ما سریال «سه‌دونگ سه‌دونگ» را در ماه مبارک رمضان ضبط می‌کردیم. یک شب بعد از افطار هنگام ضبط یکی از سکانس‌ها، قطعاتی از آناناس را به‌عنوان ماسک روی صورتم گذاشته بودند که باید همینطور می‌ماند و تا دوربین‌ها برای ضبط آماده شود، من آرام آرام شروع کردم به خوردن آناناس‌ها! شاهد احمدلو پرسید که خانم معینی پس آناناس چه شد؟ گفتم گرسنه‌ام بود و خوردم. شاهد ناراحت شد و گفت این موقع شب آناناس از کجا پیدا کنیم؟ خلاصه کلی گشتند و خوشبختانه یکی از همسایه‌ها در خانه آناناس داشت و کار ما را راه انداخت.

معینی درباره علاقه‌اش به نقش‌های متنوع عنوان کرد: همیشه دوست دارم نقش‌های متفاوت را بازی کنم ولی نمی‌دانم چرا مرا به عنوان یک زن جیغ جیغو شناخته‌اند و فقط چنین نقش‌هایی را پیشنهاد می‌دهند! من از پس همه نوع نقش برمی‌آیم و توانایی‌اش را دارم. با بازی در ژانر طنز مشکلی ندارم اما نه اینکه بخواهم فقط جیغ بکشم. خودم هم حالم بد می‌شود. نمی‌دانم چرا بعضی از کارگردانان چنین چیزی را از من می‌خواهند.

وی که پیش از این در رادیو حضور فعال‌تری داشت درباره فعالیت کمترش در تلویزیون گفت: بخشی از کارم را در رادیو متمرکز کرده‌ام. از سوی دیگر، دستمزدها پایین است و برخی از تهیه‌کننده‌ها همین را هم نمی‌دهند و پول ما را می‌خورند. دستمزدهای نجومی برای تازه از راه رسیده‌ها است که چشم‌های رنگی دارند. به ما که دیگر پیر و از کار افتاده هستیم دستمزدهایی در حد دهه ۶۰ پیشنهاد می‌دهند و تازه، همان را هم پرداخت نمی‌کنند. البته خوشبختانه سه ماه است که سر فیلم سینمایی نرگس آبیار هستم.

بازیگر «خانه به دوش» با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر نقش‌ها بیشتر برای جوانان نوشته می‌شود، گفت: همیشه نقش‌های اول و تأثیرگذار را برای جوانان می‌نویسند و امثال من، می‌شویم مادر و مادربزرگ آن‌ها و در حاشیه قرار می‌گیریم، خوشبختانه در کار خانم آبیار یک نقش اصلی دارم که نمی‌توانم جزئیات چندانی از آن را توضیح دهم.