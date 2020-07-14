به گزارش خبرنگار مهر، علی فولیان صبح سه شنبه در جریان بازدید از مراکز مشاوره خانواده که به منظور ارزیابی وضعیت خدمات ارائه شده از سوی این مراکز به زوجین متقاضی طلاق انجام شد، با اشاره جایگاه، اهمیت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولین عامل جامعه پذیری در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی فرد، گفت: طلاق یکی از آسیب‌های اجتماعی روز جامعه است و می‌تواند جرم زا باشد و به ساختارهای اجتماعی آسیب رساند.

وی افزود: از مراکز مشاوره خانواده انتظار می‌رود به منظور استحکام بنیان خانواده تدابیر لازم را بکار گیرند و با کالبدگشایی دقیق و علمی مسائل مبتلابه زوجین و ارائه مشاوره صحیح، موجبات تغییر نگرش آنها نسبت به زندگی مشترک شده و تمام تلاش خود را برای پیشگیری از فروپاشی خانواده آنها بکار گیرند. چرا که از راهبردهای اساسی پیشگیری از بروز جرایم و آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از فروپاشی نهاد خانواده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به هدف از این بازدیدها گفت: ارزیابی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و نظارت بر فعالیت‌های مراکز مشاوره خانواده طرف تفاهم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از اهداف این بازدیدهاست چرا که در سایه نظارت و هدایت، مراکز مشاوره خانواده تقویت می‌شوند.

این مقام قضائی، کیفی سازی مشاوره را یکی از الزامات و ضرورت‌های توفیق آنها در افزایش میزان صلح و سازش بین زوجین عنوان کرد و افزود: مراکز مشاوره خانواده نیز در زمره طلایه داران صلح و سازش هستند و مشاوران، با برقراری صلح و سازش و جلوگیری از فروپاشی خانواده، خداوند را خشنود می‌کنند و انتظار می‌رود تمام تلاش خود را بکار گیرند تا زوجین از تصمیم خود برای جدایی و طلاق منصرف شوند.

تعداد ۱۵ مرکز مشاوره خانواده در استان قزوین طرف تفاهم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین هستند و به طرفین پرونده‌های طلاق ارجاع شده از سوی شعب محاکم خانواده، خدمات روانشناختی، مذهبی و حقوقی ارائه می‌دهند.

