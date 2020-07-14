اجرای طرح نشاط معنوی مجازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوقاف و امور خیریه استان زنجان، حجت الاسلام مختار کرمی گفت: به واسطه شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از ابتلای این ویروس طرح نشاط معنوی را که هرساله در بقاع متبرکه برگزار میشد را با همان کیفیت در فضای مجازی اجرایی میکنیم.
وی اظهار کرد: اوقاف و امور خیریه در استان در کمکهای مومنانه و راه اندازی کارگاههای تولید ماسک عملکرد خوبی داشت و توانست کمکهایی را به نیازمندان داشته باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجا ن، گفت: این طرح تا ۲۰ مرداد این طرح ادامه دارد و مخاطبان آن دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال است.
کرمی با اشاره به اینکه مخاطبین این گروهها در حوزه بقاع مشخص شده عضو گیری میشوند گفت: مباحث کودک و نوجوان، خانواده، مشاوره، مسائل شرعی، احکام، از طریق مبلغین متخصص و مستقر در قم درفضای مجازی به خدمات دهی میپردازند.
وی با بیان اینکه امسال در سطح کشور ۸ گروه پشتیبان در این زمینه فعالیت دارند که محتوای کانالها و فضای مجازی را پشتیبانی میکنند، ادامه داد: افراد میتوانند در سراسر کشور در کانال امامزادگان عضو شده و از محتویات این طرح استفاده کنند.
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