بیماری کرونا در بانوان زنجانی۳۰ درصد افزایش یافته است

علیرضا آرمانی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فوتی‌های بیماری کرونا در استان زنجان افزایش شدیدی یافته است، گفت: زنجان وضعیت خوبی در زمینه شیوع بیماری کرونا ندارد.

وی اظهار کرد: بیماری کرونا در استان به مرحله هشدار رسیده و برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا، شهروندان از کوچک تا بزرگ باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند چرا که در چند روز گذشته چند مورد کودک و نوزان مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان بستری شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه بانوان زنجانی بیشترین مبتلایان به کرونا هستند، گفت: بیماری کرونا در بانوان زنجانی بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

آرمانی کیا تاکید کرد: زنجان در خصوص بیماری کرونا اوایل فروردین و اردیبهشت ماه وضعیت خوبی داشت ولی از نیمه خرداد ماه به بعد این بیماری در استان شیب تندی داشته است.

وی افزود: بانوان بهداشت فردی را به خوبی رعایت نمی‌کنند و این باعث می‌شود اعضای خانواده هم از مادر خانواده به این بیماری مبتلا شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، ابراز کرد: ظرفیت تمام تخت‌های بیمارستانی استان تکمیل شده است و از مردم استان درخواست می‌شود بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.