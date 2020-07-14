به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مراسم افتتاح این طرح‌ها روز پنجشنبه ۲۶ تیر با حضور رئیس جمهور اسلامی ایران از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس، ۱۱ طرح انتقال برق و هفت طرح توزیع برق، پروژه‌های حوزه صنعت برق در هرمزگان هستند که افتتاح خواهند شد.

استاندار هرمزگان افزود: فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس، طرح تأمین و انتقال آب به شبکه گلخانه شمیل و بخشی از شبکه دشت میناب و بهره‌برداری از شبکه ۵۰۰ هکتاری گلخانه شمیل، طرح تأمین و انتقال آب به شهرک صنعتی میناب و فاز اول طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد، پروژه‌های حوزه آب در هرمزگان هستند که به بهره‌برداری می‌رسند.

وی گفت: بهره‌برداری از پروژه آب انتقال به شبکه گلخانه‌ای موجب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پنج هزار نفر و رونق اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی منطقه خواهد شد. همچنین مدیریت بهینه منابع آب و خاک دشت میناب و شمیل، کاهش تعارضات اجتماعی ناشی از کمبود آب؛ جلوگیری از افت سطح آبخوان، حفظ کیفیت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین از دیگر اهداف این طرح است. دکتر همتی افزود: طرح قابل افتتاح در بشاگرد نیز منجر به تأمین آب شهر سردشت و ۸ روستا خواهد شد و از پروژه‌های بزرگ در این دولت است. در میناب نیز آب مصرفی شهرک صنعتی تیرور از خط اول انتقال آب میناب تأمین می‌شود.

همتی تصریح کرد: در مجموع برای اجرای این طرح‌ها دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به پروژه مهم تأمین آب با ظرفیت ۲۰ هزارمتر مکعب اشاره کرد و گفت: تأمین آب شهرستان بندرعباس ۹۰ هزار نفر را در شهرستان‌های خمیر بندرعباس تحت پوشش قرار می‌دهد.