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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۵

از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور؛

پروژه‌های بزرگ صنعت آب و برق در هرمزگان به بهره برداری می رسد

پروژه‌های بزرگ صنعت آب و برق در هرمزگان به بهره برداری می رسد

بندرعباس - استاندار هرمزگان از بهره‌برداری پروژه‌های بزرگ صنعت آب و برق در هرمزگان با ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مراسم افتتاح این طرح‌ها روز پنجشنبه ۲۶ تیر با حضور رئیس جمهور اسلامی ایران از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس، ۱۱ طرح انتقال برق و هفت طرح توزیع برق، پروژه‌های حوزه صنعت برق در هرمزگان هستند که افتتاح خواهند شد.

استاندار هرمزگان افزود: فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس، طرح تأمین و انتقال آب به شبکه گلخانه شمیل و بخشی از شبکه دشت میناب و بهره‌برداری از شبکه ۵۰۰ هکتاری گلخانه شمیل، طرح تأمین و انتقال آب به شهرک صنعتی میناب و فاز اول طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد، پروژه‌های حوزه آب در هرمزگان هستند که به بهره‌برداری می‌رسند.

وی گفت: بهره‌برداری از پروژه آب انتقال به شبکه گلخانه‌ای موجب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پنج هزار نفر و رونق اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی منطقه خواهد شد. همچنین مدیریت بهینه منابع آب و خاک دشت میناب و شمیل، کاهش تعارضات اجتماعی ناشی از کمبود آب؛ جلوگیری از افت سطح آبخوان، حفظ کیفیت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین از دیگر اهداف این طرح است. دکتر همتی افزود: طرح قابل افتتاح در بشاگرد نیز منجر به تأمین آب شهر سردشت و ۸ روستا خواهد شد و از پروژه‌های بزرگ در این دولت است. در میناب نیز آب مصرفی شهرک صنعتی تیرور از خط اول انتقال آب میناب تأمین می‌شود.

همتی تصریح کرد: در مجموع برای اجرای این طرح‌ها دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به پروژه مهم تأمین آب با ظرفیت ۲۰ هزارمتر مکعب اشاره کرد و گفت: تأمین آب شهرستان بندرعباس ۹۰ هزار نفر را در شهرستان‌های خمیر بندرعباس تحت پوشش قرار می‌دهد.

کد مطلب 4973530

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