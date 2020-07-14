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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان:

روند مناسب سازی فضای شهری برای معلولان مطلوب نیست

روند مناسب سازی فضای شهری برای معلولان مطلوب نیست

زنجان-معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان، ‌گفت: به حوزه مناسب سازی فضای شهری برای معلولان در استان توجه نشده است و روند موجود در این زمینه مناسب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میرزایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل بهزیستی استان زنجان، با بیان اینکه بهزیستی استان بیش از ۲۱ هزار و ۶۲۱ معلول تحت پوشش دارد، گفت: این تعداد ۱.۷ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۲۸ درصد این افراد معادل ۱۴ هزار و ۴۱۱ خانواده از معلولین و بیماران اعصاب و روان مستمری بگیر سازمان هستند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان، گفت: ۶۳ مرکز غیر دولتی روزانه و شبانه روزی در استان فعالیت می‌کنند.

میرزایی تعداد کل معلولین ضایعه نخاعی در استان را بیش از ۳۲۳ نفر اعلام کرد و یاد آو ر شد: خدمات خوبی به این افراد توسط بهزیستی ارائه می‌شود.

وی به مناسب سازی فضای فیزیکی و شهری اشاره کرد و گفت: به مناسب سازی فضای شهری برای معلولان در استان توجه نشده است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان، ابراز داشت: برخی از دستگاه‌های اجرایی فضایی مناسبی برای حضور معلولین ندارند.

میرزایی تاکید کرد: ضروری است معاونت شهرسازی و معماری با هماهنگی معاونت عمرانی شهرداری نسبت به اجرای خط بریل در قسمت کف سازی شده بازار اقدام کنند.

وی افزود: در استان به مناسب سازی فرهنگی معلولان در جامعه به خوبی توجه شده ولی مناسب سازی فیزیکی آن طور که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

کد مطلب 4973541

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