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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۳

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛

هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد

هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد

میانگین شاخص کیفی هوای تهران در ۱۲ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته است، با ادامه یافتن این وضعیت در ساعات آینده، تهران هشتاد و سومین روز سالم را تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوای تهران پس از چندین روز که بر لبه هوای ناسالم قرار داشت، امروز در مرز پاک قرار گرفته است.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفی هوای تهران در ۱۲ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته است، این عدد طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۵ قرار داشت.

با ادامه این وضعیت در ساعات دیگر تهران هشتاد و سومین روز سالم را تجربه خواهد کرد، اما اگر باز هم آلاینده ازن بر هوای تهران غلبه کند بیستمین روز هوای ناسالم در هوای این شهر در تقویم این شهر ثبت خواهد شد.

در حال حاضر ۶ آلاینده از ۸ آلاینده مرسوم هوای این شهر از مرز پاک خارج شده‌اند، و آلاینده غالب هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هستند.

کد مطلب 4973543
سمیرا خباز

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