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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۶

رئیس سازمان بسیج سازندگی:

۷ میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان کشور توزیع شد

۷ میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان کشور توزیع شد

بجنورد- رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: طی رزمایش کمک مومنانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار بسته معیشتی بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی صبح امروز در جمع خبرنگاران خراسان شمالی با اشاره به آخرین فعالیت‌های بسیج سازندگی به منظور کمک به اقشار آسیب‌دیده از کرونا اظهار کرد: پس از دستور رهبر انقلاب مبنی بر آغاز رزمایش کمک مومنانه این برنامه با کمک تمام اجزای حاکمیتی و مردم در ۵۰ روز انجام شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: در این مدت بالغ‌بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار بسته معیشتی بهره مند شدند که این اقدام مورد تأیید رهبر انقلاب واقع شد و ایشان اجرای رزمایش کمک مومنانه را یادآور شور و نشاط و همبستگی مردم در دفاع مقدس دانستند.

وی در ادامه به سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار ویدئویی با نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: طی تأکیدات مجدد رهبر انقلاب مبنی بر کمک‌رسانی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا، جلسه ویژه این موضوع طی روزهای اخیر با حضور فرماندهان عالی سپاه، نهادهای انقلابی و حاکمیتی و رایزنی با مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای تأمین اقلام نهضت دوم کمک مؤمنانه برگزار شد.

زهرایی در ادامه با اشاره به آغاز رسمی مرحله دوم نهضت کمک مؤمنانه در کشور گفت: در این مرحله از نهضت کمک مؤمنانه تنوع اقلام از بسته‌های معیشتی به کالاهایی همچون لوازم‌التحریر، کیف، کفش، جهیزیه، کارت هدیه و همچون تسهیلات اشتغال‌زایی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شامل می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: جامعه هدف این مرحله از رزمایش کمک مومنانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از نیازمندان خارج از پوشش کمیته امداد و بهزیستی در کشور هستند که در اولویت کمک قرار دارند و در صورت بضاعت نهادهای مختلف و کمک‌های مردمی می‌تواند افزایش پیدا کند.

وی زمان اجرای این مرحله از نهضت کمک مومنانه را در سه مقطع اعلام کرد و گفت: روزهای عید قربان تا غدیر، دهه نخست محرم و دهه پایانی ماه صفر، سه مقطع زمانی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این نهضت در سراسر کشور است.

زهرایی تصریح کرد: تعطیلی برخی مراسم‌های تجمعی در ماه محرم و احتمال تغییراتی در اجرای مراسم اربعین، باعث شده تا رایزنی‌هایی برای دریافت نذورات مردمی و موکب داران برای نیازمندان در نهضت کمک مومنانه انجام شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در انتها مجموع کمک‌ها در کشور را بالغ‌بر ۳ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به میزان کمک‌های مردمی و حمایت نهادها و دستگاه‌های مختلف می‌تواند کمک‌ها را در مراحل مختلف انجام داد.

کد مطلب 4973546

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