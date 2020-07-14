جزئیات هجوم ملخ زبرا به روستاهای البرز/حفر کانال روغن برای مقابله

خبرگزاری مهر - گروه استانها - ساره نوری: اسماعیل صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه ملخهای بومی امسال زودتر در سطح مزارع و مراتع شهرستان کرج دیده میشوند، اظهار کرد: بارندگیهای خوب بهاره و از طرفی پوشش گیاهی مناسب موجب شده که در سال جاری ملخهای بومی حدود پانزده روز زودتر در سطح مراتع دیده شوند.
وی با بیان اهمیت مبارزه با طغیان ملخهای بی بال «زبرا» که بیشتر در روستاهای «دُروان» و «نوجان» شهرستان کرج دیده میشوند، گفت: جهاد کشاورزی کرج با همکاری منابع طبیعی استان البرز علیه این قبیل آفات از جمله ملخ مبارزه کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج بیان کرد: استفاده از تلههای تشتکی و نوری و همچنین حفر کانال روغن از جمله اقداماتی است که در زمینه مبارزه با ملخها در سطح مراتع و مزارع استفاده شده است.
تعداد ملخهای بومی در البرز بیشتر از حد معمول است
صارمی بر توزیع سم رایگان میان کشاورزان برای استفاده در حاشیه مزارع و مراتع از جمله برنامههای مؤثر با هدف کنترل طغیان ملخهای بومی تاکید کرد.
به گفته وی در خردادماه هر سال ملخهای زبرا در سطح مراتع و مزارع شهرستان کرج مشاهده میشوند که میتواند موجب خسارت و آسیب شوند، به همین دلیل مبارزه با آفات ملخ در دستور کار قرار داده شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در خصوص تراکم حضور ملخ زبرا در سطح مراتع و مزارع شهرستان کرج، بیان کرد: اگر فراوانی این ملخها در هر مترمربع بیش از ۳۰ عدد باشد، موجب آسیب به این عرصهها میشود.
صارمی تعداد ملخهای بومی مشاهده در هر مترمربع از مزارع و مراتع درگیر این ملخ را برابر ۱۲ تا ۱۷ عدد اعلام کرد و گفت: اما امسال در برخی کانونها مانند روستاهای دُوران و نوجان تعداد ملخهای بومی در هر مترمربع بیش از ۳۰ عدد بوده و موجب شده که با این آفات مبارزه کنیم.
مشاهده ملخها در مناطق کوهستانی البرز
وی با تاکید بر اینکه هر ساله مواردی از ظهور ملخهای زبرا در روستاهای «وینه»، «نشترود»، «مورورد» و دیگر نقاط جاده چالوس نیز مشاهده میشود، گفت: کانون این ملخهای بومی در روستاهای مستقر در نقاط کوهستانی استان البرز از جمله روستاهای جاده چالوس و طالقان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در پاسخ به اینکه ملخهای زبرا مشاهده شده در سطح یک مرتع قابلیت انتقال به دیگر مزارع و مراتعی را دارند یا خیر؟ گفت: این ملخها بی بال هستند، و فقط از مرتعی به مرتع دیگر قابلیت انتقال دارند اما نمیتوانند پرواز کنند و به صورت دسته جمعی به روستا یا شهری دیگر هجوم آورند.
صارمی همچنین اضافه کرد: ملخها پس از بلوغ در اواخر تیر تا اواسط مرداد ماه در همان مکانها تخم ریزی کرده و میمیرند.
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